Fabriano: torna dopo due anni di stop causa pandemia, l’iniziativa Pedalodegusto

FABRIANO – «Pedalo di gusto, pedalo e degusto», lo slogan scelto per annunciare, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, il ritorno dell’iniziativa Pedalodegusto la pedalata enogastronomica alla scoperta delle frazioni di Fabriano e dei prodotti tipici locali. «Una giornata all’insegna della convivialità e dello sport, una giornata per pedalare con calma, per assaggiare con gusto e per ammirare in compagnia», evidenziano gli organizzatori, la Pro Loco Fabriano e l’ASD Pedale Stracco Fabriano e che si svolgerà domani, 12 giugno per passare qualche ora immersi nel verde delle campagne fabrianesi.

La manifestazione

La pedalata sarà non competitiva, accompagnata dai ciclisti della Pedale Stracco e prevederà delle soste per assaggiare dei prodotti tipici locali e per bere vino e birra artigianale. «Saranno benvenuti sportivi e non, di ogni età, in MTB, E-BIKE e GRAVEL con abilità di base per affrontare tratti sterrati e passaggi assolutamente non proibitivi; ovviamente obbligatorio l’uso del casco. Ai primi 60 iscritti in omaggio lo zainetto con il logo della manifestazione; ci si può iscrivere online mandando una mail a segreteria@prolocofabriano.com oppure a pedalodegusto@gmail.com o, ancora, cliccando sul link presente sulle pagine facebook “Pro Loco Fabriano” o “Pedale Stracco Fabriano”». Sarà comunque possibile iscriversi al mattino prima della partenza. La partenza, alle 9:30 e l’arrivo, nel pomeriggio senza fretta, sono previsti presso il Parco Unità d’Italia a Fabriano. «Non resta che iscriversi e prepararsi per pedalare in compagnia, immersi nei paesaggi delle colline fabrianesi e per gustare favolosi prodotti tipici in località tutte da scoprire», concludono gli organizzatori la Pro Loco Fabriano e l’ASD Pedale Stracco Fabriano.