Fabriano: Torna il Maker Camp, il laboratorio dedicato alle discipline STEAM

FABRIANO – Torna il Maker Camp, il laboratorio in cui scoprire divertendosi dedicato alle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte Matematica) organizzato dal PDP, l’associazione di software libero di Fabriano. Dopo il successo della prima parte, tenutasi lo scorso luglio con attività di coding e robotica, fino al 17 settembre il PDP organizza una seconda tornata di laboratori, dedicati a coding, design e modellazione 3d. Obiettivo è sempre promuovere la creatività sotto ogni forma, spingendo i ragazzi a pensare come maker, “smanettoni”, esplorando nuove strade e condividendo le loro scoperte. Anche questa tornata sarà a tema spaziale: dopo il successo della prima missione su Marte (i laboratori estivi), i partecipanti dovranno progettare le infrastrutture necessarie alla vita spaziale. L’edizione di settembre del Maker Camp si rivolge ai ragazzi dai 9 ai 15 anni, e si svolgerà fino al 17 settembre dalle 16 alle 19 in modalità online: è possibile iscriversi al link https://bit.ly/maker-camp-2021-f2.

Il programma

«Durante la prima settimana, le attività principali avranno come titolo quello dell’accoglienza di turisti e sopravvivenza su Marte. Nella seconda settimana, invece, ci si dedicherà all’adattamento dell’infrastruttura per l’accoglienza di famiglie», spiegano gli organizzatori dell’associazione di Fabriano. Le attività del Maker Camp si svolgono nell’ambito di DOORS, il progetto nazionale contro la povertà educativa coordinato da CIES Onlus col contribuot di Fondazione Con I Bambini, di cui il PDP è il referente territoriale, e sono state portate in questi mesi nelle scuole di Fabriano, Matelica e Cerreto D’Esi. «Anche questa sessione del Maker Camp si svolgerà nello spirito del Learning Creative Learning, l’approccio all’apprendimento, sviluppato al MIT di Boston sul modello del Costruzionismo del grande pedagogista Seymor Papert, che segue le parole d’ordine Play, Peerseer, Passion Projects), promuovendo un apprendimento ludico e cooperativo, basato su un approccio progettuale alla realizzazione delle proprie passioni», concludono.