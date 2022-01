Fabriano: titolare di esercizio commerciale con Green pass scaduto, multa e chiusura fino al rinnovo della certificazione verde

FABRIANO – Titolare di un esercizio commerciale a Fabriano con il Green pass scaduto, sanzionato. Attività chiusa fino al rinnovo della certificazione verde. Un giovane sanzionato per essere alla guida dell’auto con la revisione scaduta, multa da 173 euro. Sono questi gli esiti più significativi del servizio di controllo portati avanti dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, coordinati dal Commissario Moira Pallucchi, in sinergia con il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. I controlli si sono svolti nella settimana dal 10 al 16 gennaio, stante il perdurare dell’epidemia da Covid-19, rivolti soprattutto ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione. La costante azione di monitoraggio e prevenzione di tutte le Forze di Polizia impegnate sul campo, ha fatto rilevare sempre più una presa di coscienza da parte dei cittadini che, salvo casi sporadici, hanno dimostrato senso civico e rispetto della normativa a tutela della salute pubblica per la diffusione del virus Sars-Cov 2.

I controlli a Fabriano

Durante queste operazioni di controllo, effettuati nei confronti degli avventori degli esercizi pubblici e dei titolari delle attività commerciali, sono state controllate 265 persone e 98 locali, compresi palestre e centri sportivi, riscontrando una sola irregolarità da parte di un esercente di un esercizio commerciale del centro storico che aveva il Green pass scaduto di validità. All’esercente, che è stato sanzionato, è stata consentita la riapertura del negozio solo dopo la regolarizzazione della certificazione verde.

Sono stati inoltre intensificati i controlli su strada, volti alla prevenzione e repressione degli episodi criminosi, in particolare agli episodi di furto in abitazione. Nel corso di un servizio in zona centro cittadino, è stato fermato un giovane ventenne alla guida di un veicolo che non era stato sottoposto a revisione. Il giovane è stato sanzionato al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 173 euro, con conseguente sospensione dalla circolazione del veicolo.