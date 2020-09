Fabriano: tifosi senza striscioni agli eventi sportivi, le proteste

FABRIANO – I tifosi della squadra di calcio a 5 di Fabriano, Atletico No Borders, insieme alla stessa Associazione sportiva, contro una delle ultime decisioni dell’ormai uscente presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, sulla presenza del tifo organizzato durante gli eventi sportivi. «Da anni ormai gli stadi e i palazzetti sono teatro di sperimentazione sociale da parte dell’apparato repressivo statale e non avevamo dubbi che nel momento in cui si fosse ricominciato a parlare di un ritorno fisico nei luoghi dello sport, di pari passo sarebbero cominciate a sbucare fuori norme assurde, oseremmo dire quasi spudorate poiché fuori da ogni logica. Non ci vogliamo quindi soffermare troppo sull’ipotesi che sta circolando in questi giorni, di consentire l’accesso agli stadi solo ai tifosi muniti di mascherina trasparente per permetterne il riconoscimento facciale alle forze dell’ordine; una trovata del genere era quasi scontata», attaccano.

In particolare, si scagliano contro le due righe presenti nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 254 del 9 settembre scorso, il quale regolamenta i comportamenti e le distanze da mantenere all’interno dei palazzetti. «Tra i vari punti in cui si parla legittimamente di metrature e sanificazioni varie, ne troviamo uno che merita di essere citato testualmente: “È vietata ogni forma di tifo organizzato, in particolare è vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale acustico, ecc.;”. Quello che più ci lascia sgomenti è la precisione con cui si specificano gli “oggetti” che non si possono introdurre nei palazzetti. Riteniamo che ad ogni persona dotata di un minimo di raziocinio la domanda sorga spontanea: io, supporter, mantenendo chiaramente le distanze di sicurezza e indossando la mascherina, se porto una bandiera o appendo uno striscione sulle gradinate metto a rischio la salute di chi mi sta intorno? Aumento il rischio sanitario? La risposta ci sembra ovvia ed è chiaramente No».

Secondo i supporter della squadra di calcio a 5 di Fabriano, quelle due righe «confermano la tesi che si sta sfruttando l’emergenza sanitaria per provare, per l’ennesima volta, ad indebolire il mondo del tifo organizzato. E a conferma del fatto che, come succede spesso, la repressione non ha colori politici va sottolineato che pochi giorni dopo la pubblicazione di questo Decreto firmato dall’ex Governatore Ceriscioli, in Veneto, Zaia ha replicato la stessa identica norma. È chiaro quindi che non ci aspettiamo nulla dalla nuova Giunta Regionale fascio-leghista, né tantomeno pensiamo che la Federazione possa avere una qualsiasi voce in capitolo sulla questione, dato che da sempre c’è un totale assoggettamento alle decisioni politiche quando si parla di norme repressive», l’affondo anche politico.

L’Atletico No Borders senza il calore dei propri tifosi «non è l’Atletico No Borders che vogliamo, ed è proprio perché sappiamo che proveranno a fermarci in tutti i modi che ogni volta troveremo le modalità per stare vicino e sostenere la squadra e il progetto in cui crediamo, grazie anche agli esempi e alle idee di tifo alternativo che in tutta Italia i supporters delle squadre di sport popolare stanno mettendo in campo. Non un passo indietro», assicurano.