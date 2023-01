Fabriano, tanti eventi in programma per l’Epifania

FABRIANO – Molti gli appuntamenti per il giorno della befana a Fabriano. Dopo l’assenza forzata a causa della pandemia, torna la Tombola della Befana, organizzata dalla Pro Loco di Fabriano. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, 6 gennaio, a partire dalle ore 17, in piazza del Comune, in occasione dell’ultimo weekend del lungo periodo natalizio. Il montepremi totale è di 2mila euro. Previsti premi per ambi, terni, quaterne, cinquine, decine e una tombola da 700 euro. Il pomeriggio di festa si concluderà con la discesa delle Befane Volanti del Cai Fabriano.

Dalle ore 16 quarta e ultima puntata della sesta edizione della “Magia dei presepi” in frazione Serradica. Dalle ore invece, 38esimo Presepio vivente di Precicchie. Domani, alle 16, è previsto il laboratorio “Caccia all’oro dei Magi” presso la Pinacoteca civica Molajoli di Fabriano.

Al Museo Diocesano si potrà ammirare fino a domenica la mostra “Il presepe napoletano del diciassettesimo e diciannovesimo secolo” di Ezio Maria Tisi. In piazza Padella c’è la giostrina per bambini. I presepi natalizi sono ancora in mostra, fino a domenica 8 gennaio, all’Oratorio del Gonfalone.