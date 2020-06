Fabriano: tamponamento in zona Borgo, coinvolti due agenti della Municipale

FABRIANO – Doppio tamponamento a Fabriano nel giro di 24 ore. Per fortuna nessuna grave conseguenza per i conducenti. In entrambi i casi, sono protagonisti gli agenti della Polizia municipale: in un caso per i rilievi, nell’altro come vittime.

Oggi, 11 giugno intorno alle 13, si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolti ben tre mezzi nei pressi del cavalcavia del Borgo. Nella zona della galleria, secondo le prime ricostruzioni dell’incidente effettuate dai carabinieri della Compagnia di Fabriano che hanno effettuato i rilievi, una prima automobile si sarebbe fermata per consentire l’attraversamento di un pedone. La seconda auto era una pattuglia della Polizia municipale cittadina con due agenti a bordo. Correttamente si sono fermati per non tamponare il mezzo che li precedeva. Analoga accortezza non è stata osservata da una terza automobile che ha tamponato la Municipale e, a catena, la Fiat Punto della Polizia ha urtato la prima automobile.

Nessuna grave conseguenza per i mezzi coinvolti e per i rispettivi guidatori. Per sicurezza, però, i due agenti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni di salute sono buone, qualche giorno di prognosi e una pronta dismissione dal presidio ospedaliero cittadino.

Come detto si tratta del secondo incidente avvenuto in poche ore. Nella giornata di ieri, infatti, in prossimità della rotatoria sempre in zona Borgo di Fabriano, altro tamponamento fra tre veicoli. Ad aver originato l’incidente, pare, una mancata precedenza. Tre le persone coinvolte, con un solo giovane di Fabriano che è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Illesi gli altri due automobilisti. A effettuare i rilievi, gli agenti della Polizia municipale di Fabriano, agli ordini del comandante Cataldo Strippoli.