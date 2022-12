Fabriano: taglierino nella tasca, denunciato 30enne dai carabinieri

In un controllo nel centro storico cittadino identificato un 34enne trovato in possesso di una modica quantità di droga

FABRIANO – I carabinieri della Compagnia di Fabriano, nel corso di un controllo del territorio, hanno effettuato un servizio, sia in borghese che in divisa, in tutte le città che fanno riferimento alla sede di via Dante. E i risultati non sono mancati con una denuncia e una segnalazione per possesso di sostanze stupefacenti.

I controlli

I militari della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, continuano a effettuare servizi di presidio del territorio in tutto il vasto territorio di competenza. E non solo durante i fine settimana, ma anche nei giorni feriali. Obiettivo dichiarato far aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti e prevenire e contrastare qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dall’abuso di alcol e droga. A Genga, non lontano dalla stazione ferroviaria, un 30enne della zona, è stato notato in evidente stato di ubriachezza da una pattuglia. I carabinieri, dopo averlo identificato, lo hanno sanzionato. Da un controllo più approfondito, tramite perquisizione personale, è stato rinvenuto un taglierino di medie dimensioni. Il giovane è stato, quindi, denunciato per porto abusivo di armi e/o strumenti atti ad offendere dai militari della stazione gengarina.

A Fabriano, invece, i carabinieri in borghese hanno effettuato un controllo in tutta l’area del centro. Un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre passeggiava, nei giorni scorsi, in tarda serata, nelle vie del centro cittadino. Dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti, 2 grammi di marijuana. Si è, così, deciso di approfondire i controlli con una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati, in camera, ulteriori 8 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.