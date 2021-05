Fabriano, studenti della Marco Polo a San Benedetto: modifiche alla viabilità

FABRIANO – Doppio intervento sulla viabilità di Fabriano a partire da domani 24 maggio. La prima riguarda essenzialmente la questione legata alla chiusura della scuola media Marco Polo e alla ripresa della didattica in presenza per le terze classi. La seconda, invece, riguarda lavori pubblici indifferibili.

Da domani, dunque, ripresa in presenza per un centinaio di studenti della Marco Polo. Il loro plesso scolastico è stato chiuso dal sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, per problematiche legate all’adeguamento sismico, ma soprattutto alla staticità stessa del plesso scolastico, in particolare dei corpi A-B-D. L’Amministrazione comunale ha deciso di far terminare l’anno scolastico e di far svolgere gli esami finali, all’interno dei locali del complesso San Benedetto in piazza Fabio Altini.

Per agevolare la circolazione, è stata emessa un’ordinanza che vede fino al prossimo 5 giugno, dalle 7 alle 17 dei giorni feriali, da lunedì a sabato, il divieto di sosta dei veicoli per permettere lo svolgimento delle lezioni scolastiche di alcune classi della scuola Marco Polo. Da questo divieto sono esclusi i mezzi autorizzati del personale docente e non docente della scuola Marco Polo, resi opportunamente riconoscibili.

Sempre domani, a partire dalle 9 del mattino e fino al termine dei lavori – presumibilmente fino al tardo pomeriggio – relativi a un intervento di disocclusione/pulizia della pubblica fognatura in via Gioberti, il transito e la sosta sono vietati, con la sanzione accessoria della rimozione forzata. Fanno eccezione, ovviamente, i mezzi utilizzati dalla ditta impegnata nei lavori; i residenti del tratto compreso tra piazza Quintino Sella e il 1° vicolo di via Gioberti, i quali potranno eccezionalmente transitare a passo d’uomo, con ingresso e uscita da piazza Q. Sella, in tale tratto di via reso temporaneamente a doppio senso di circolazione. Mentre i veicoli provenienti da via Dei Chiavelli, giunti in piazza Q. Sella, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra per via Berti, così come coloro che provengono da via Balbo o via D. Chiesa i quali dovranno obbligatoriamente proseguire su via Berti.