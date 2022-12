La sindaca: «Un intervento importante che segue quello adottato nei giorni scorsi con il quale abbiamo destinato 50.000 euro per sostenere le famiglie in difficoltà per l’aumento dei costi delle bollette di gas e luce»

FABRIANO – Regalo di Natale per le numerose associazioni sportive di Fabriano da parte dell’amministrazione comunale a guida Daniela Ghergo. Stanziati 100.000 euro per sostenere la pratica sportiva a disposizione delle famiglie con minori e delle stesse associazioni. «Si tratta di un intervento importante a sostegno delle famiglie fragili, che segue quello adottato nei giorni scorsi con il quale abbiamo destinato 50.000 euro per sostenere le famiglie in difficoltà per l’aumento dei costi delle bollette di gas e luce», sottolinea la prima cittadina. Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 24 del 28 dicembre prossimo.

Il bando

«Pur con un bilancio comunale povero di risorse, in nome dell’equità sociale abbiamo fatto la scelta di sostenere le famiglie con minori che si trovano in difficoltà a far fronte ai costi della pratica dello sport dei propri figli. Abbiamo poi accolto le richieste delle società sportive che in questo momento sono penalizzate nel gestire impianti con costi delle utenze raddoppiati, e di quelle che, essendo solo utilizzatrici, non erano state tutelate dai sostegni economici adottati in precedenza. Abbiamo voluto sostenere anche chi si spende per garantire agli atleti disabili la possibilità di raggiungere livelli di prestigio a livello nazionale. Questo perché crediamo fortemente nel valore della pratica sportiva e nella necessità di tutelarla come bene comune della nostra città, che ha nello sport e nei giovani le proprie eccellenze», le parole della sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo.

Da qui, quindi, la decisione di venire incontro a famiglie e associazioni che in questo difficile momento si trovano in difficoltà, destinando loro la somma di 100.000 euro. La finalità è stata quella di incrementare l’attività sportiva giovanile, sviluppando la socialità e l’aggregazione giovanile e incidendo sulla salute psico-fisica delle giovani generazioni, facilitando la partecipazione di bambini e giovani al mondo dello sport e favorendo i ragazzi provenienti da contesti familiari in condizioni di fragilità. Alle famiglie con minori che praticano attività sportive sono stati destinati 30.000 euro a titolo di contributo straordinario per sostenere la pratica motoria e sportiva attraverso il riconoscimento di voucher sport di importo variabile: 200 euro per ciascun minore per le famiglie con ISEE ordinario inferiore a euro 7.200 e 150 euro per ciascun minore per le famiglie con ISEE inferiore a euro 9.600. Per sostenere le difficoltà delle associazioni sportive sono stati loro destinati 60.000 euro complessivi, di cui 30.000 per le associazioni che gestiscono impianti sportivi pubblici e che si trovano a fronteggiare il caro bollette dovuto all’incremento dei costi dell’energia e 30.000 euro per le associazioni sportive che usufruiscono di tali impianti come utilizzatori.