Fabriano: spostano i tavolini per ballare, la Polizia chiude per 5 giorni un locale per violazione norme anti-Covid

FABRIANO – Avevano spostato i tavolini per ballare violando la normativa in vigore per contenere la pandemia da Coronavirus. La Polizia di Fabriano chiude per 5 giorni un locale del centro storico cittadino. Un altro locale è stato, invece, multato per aver consentito l’ingresso anche ai non soci. Questi gli esiti, in estrema sintesi, dell’attività di controlli del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere nonché alla salvaguardia della diffusione della pandemia da Covid-19, messi in piedi, sabato scorso 6 novembre, dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, coordinati dal Commissario Moira Pallucchi, su impulso dei mirati servizi predisposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa.

I controlli

Durante il servizio sono state controllate 70 persone e sono stati impiegati, oltre agli agenti della Polizia di Stato, anche personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia municipale, «con i quali è ormai consolidata un’ottima sinergia nel perseguire il comune obiettivo della tutela della sicurezza dei cittadini di questo comprensorio comunale», come si legge nella nota. Sono state effettuate accurate verifiche presso gli esercizi pubblici del centro storico e della periferia di Fabriano, per i quali, nella maggior parte si è riscontrato un corretto comportamento degli esercenti. Fra i risultati maggiori, quanto accaduto in un locale del centro storico. In pratica, oltre a un’eccessiva presenza di avventori, quest’ultimi avevano spostato i tavolini utilizzando ogni spazio utile per ballare, sulle note della musica per intrattenimento regolarmente diffusa. Violando, in questo modo, le norme in vigore per arginare il diffondersi della pandemia da Coronavirus. A seguito di ciò, si è proceduto alla chiusura del locale per cinque giorni. Infine, in un altro locale è stata elevata una contravvenzione per l’inosservanza dell’accesso riservato ai soli soci.