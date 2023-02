Fabriano: sottrae contanti e bancomat per ordinare cocktail in discoteca

FABRIANO – Sottrae il portafogli dalla borsa di una ragazza mentre questa sta ballando. Quindi utilizza la tessera bancomat per ordinare e bere cocktail. Ma viene individuato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Fabriano e denunciato per ricettazione e indebita utilizzo di carta di pagamento. Protagonisti di questa vicenda due giovani. Una ragazza 30enne di Fabriano, la vittima. E un 20enne residente nella provincia di Ancona, pluripregiudicato, il denunciato.

I fatti

Il giovane, nei giorni scorsi, è arrivato fino a Fabriano per trascorrere la notte in un noto locale di divertimento situato nel comprensorio. La stessa idea di una ragazza 30enne fabrianese che era nel medesimo locale per divertirsi e ballare. All’improvviso, però, quest’ultima ha iniziato a ricevere messaggi sul cellullare dal proprio istituto di credito che le segnalava l’utilizzo del bancomat. Dalla pista da ballo, la 30enne si reca immediatamente dove aveva lasciato la borsa, sparita. All’interno c’era il portafogli con 120 euro in contanti, i documenti, la tessera bancomat che, purtroppo, non necessitava di codice Pin di sicurezza per acquisti di pochi euro. Riprende in mano il cellulare per leggere meglio i messaggi della banca. Gli addebiti erano per consumazioni all’interno del locale per acquisto di bevande e cocktail. La giovane esce dal locale e chiama i carabinieri. La 30enne individua la propria borsa abbandonata non lontana dalla struttura. All’interno vi era il portafogli con i soli documenti, spariti i contanti e il bancomat. Poco dopo, la pattuglia dei carabinieri del Norm di Fabriano è giunta sul luogo della segnalazione.

I militari hanno iniziato a investigare e, aiutati dall’ennesimo messaggio di addebito sul cellulare della vittima, riescono a individuare il responsabile: il 20enne della provincia di Ancona, pluripregiudicato, con ancora in mano la tessera bancomat mentre la stava utilizzando per pagare un’ennesima consumazione. A conti fatti alla proprietaria del bancomat sono stati sottratti 120 euro in contanti più 28 euro di addebiti con bancomat. Il giovane è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carta di pagamento.