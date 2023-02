FABRIANO- La soprano fabrianese Maria Stella Maurizi ha vissuto un ottimo 2022 ed è al centro del panorama lirico. Il prossimo 28 febbraio (ore 21), sarà protagonista del concerto evento “Mi lagnerò tacenDO!!!” in programma sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro.

«Il Conservatorio Rossini di Pesaro mi ha contattata per partecipare a questo concerto del 28 febbraio al Teatro Sperimentale di Pesaro – afferma Maria Stella Maurizi -. Mi sono diplomata al Conservatorio a dicembre 2022 ed ho concluso i miei studi da poco. Ci tenevano che partecipassi perché non è altro che un augurare buon compleanno a Rossini, compositore nato a Pesaro e di cui i cittadini sono molto appassionati. Sentono molto la presenza di questo loro compositore nel mondo dell’opera. Ogni anno si ripropone appunto questo concerto in occasione del suo compleanno.

Anche quest’anno, insieme al Rossini Opera Festival, realtà molto conosciuta e tiene viva culturalmente Pesaro, si organizza questo concerto evento in cui saliranno sul palco vari artisti: alcuni del Conservatorio Rossini, altri del Rossini Opera Festival, ma la vera sorpresa della serata sarà Elio di Elio e Le Storie Tese, che si esibirà sul palco del Teatro Sperimentale. Sono stata invitata dal direttore del Conservatorio Rossini perché nel 2022 sono risultata vincitrice della XVI° edizione del Premio Nazionale delle Arti rivolto ai conservatori italiani. Ogni conservatorio poteva presentare un cantante ed hanno premiato me come migliore. Sono felice del premio ed è stato anche inaspettato. Lo stupore c’è stato anche da parte del Conservatorio Rossini, che non aveva mai vinto la sezione canto del Premio Nazionale delle Arti.

Sono molto soddisfatta di come stia andando il mio percorso lirico e sono molto felice delle occasioni che ho avuto: ho tanti progetti, tante idee in testa per il futuro. Passo tutti i giorni a studiare la tecnica e la musica, amo fare quello che faccio».