Fabriano: al via la raccolta solidale per l’infanzia promossa dall’Ordine di Malta

FABRIANO – Raccolta di prodotti per l’infanzia. L’ennesima buona azione portata avanti dall’Ordine di Malta per il territorio di Fabriano. Continuano le attività promosse della delegazione Marche Nord dell’Ordine di Malta a sostegno dei territori e delle comunità locali. A tal proposito, infatti, il gruppo di Fabriano organizzerà per il giorno sabato 11 dicembre una raccolta straordinaria di prodotti per l’infanzia da destinare poi a soggetti bisognosi. «Il difficile periodo pandemico che stiamo affrontando, infatti, ha ulteriormente acuito la crisi economica andando a colpire in primo luogo le famiglie», evidenziano gli organizzatori, facendo appello a tutti i fabrianesi a collaborare con questa nuova iniziativa. Durante il corso della giornata di raccolta, dunque, i volontari dell’Ordine saranno presenti presso il supermercato Si con te di Fabriano di via Brodolini per sensibilizzare la popolazione e raccogliere le donazioni di quanti vorranno contribuire.

La raccolta

Nello specifico sarà possibile donare pannolini, latte in polvere, omogenizzati, creme e qualsiasi altro prodotto per l’infanzia reperibile presso il punto vendita. All’uscita del supermercato i membri dell’ordine si occuperanno poi della raccolta, dello stoccaggio e gestione di questi prodotti. Quanto acquistato, e donato dai cittadini, verrà poi consegnato al Centro Aiuto alla Vita di Fabriano, struttura che da anni si dedica al supporto dei più bisognosi. Si tratta dell’ennesima iniziativa in favore dei più bisognosi portata avanti dall’Ordine di Malta per il territorio di Fabriano. Attività che si sono intensificati nel periodo della crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus e che hanno riguarda, a titolo di esempio, la consegna gratuita dei medicinali, collette alimentari, consegna cibo a domicilio, servizio di controllo durante gli screening di massa.