Fabriano: solidarietà per i profughi bloccati in Bosnia

FABRIANO – La Onlus Oratorio San Filippo della Parrocchia della Misericordia e l’Associazione Fabriano Progressista aderiscono alla iniziativa della Cgil “Raccogliamo-Accogliamo” a favore dei profughi bloccati in Bosnia-Erzegovina. Dove, negli ultimi anni, attraverso la cosiddetta “rotta Balcanica”, sono confluiti migliaia e migliaia di profughi scappati da guerre e dalla fame, provenienti dal Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Iran, Iraq e Siria e sono in attesa di poter proseguire il loro esodo verso i paesi del nord Europa.

Una situazione di emergenza importante «che non può lasciarsi indifferenti», commentano gli organizzatori. «Il respingimento ai confini della Croazia e della Slovenia, ha relegato tutta questa popolazione a vivere in diversi campi improvvisati, in condizioni inumane». La presenza della Croce Rossa, della Caritas e di altre organizzazioni umanitarie cerca di alleviare le sofferenze dei profughi. Da qui, quindi, l’iniziativa «che è finalizzata al sostegno dei profughi del campo di Lipa, che, alla vigilia di Natale, ha visto distrutta per un incendio la propria tendopoli, lasciando centinaia e centinaia di profughi senza un riparo, al freddo e al gelo, senza acqua ed elettricità. Siamo di fronte ad una emergenza umanitaria e sanitaria aggravata dalla pandemia Covid 19, alla quale vogliamo contribuire rivolgendoci alla sensibilità della cittadinanza e al senso civico di ciascuno di noi», prosegue la nota di presentazione dell’iniziativa.

L’appello è rivolto, dunque, a tutti coloro che vogliono donare alimenti, farmaci, indumenti e tutto il necessario per alleviare le condizioni dei profughi e garantirgli un quale necessario sollievo. «Per la raccolta degli alimenti è possibile anche in alcuni supermercati di Fabriano, come per i medicinali in alcune farmacie cittadine. Tutto ciò che si intende donare, compreso il vestiario che deve essere suddiviso per genere (donna-uomo-bambina-bambino) e imbustato, può portarlo nella sede della Cgil a Fabriano, in via delle Fontanelle, il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18 e il martedì e il giovedì dalle 10:30 alle 12. Grazie», si conclude la nota degli aderenti all’iniziativa.