Fabriano, il consigliere Silvi chiede il potenziamento della videosorveglianza

FABRIANO – Con un ordine del giorno, il consigliere Danilo Silvi, del circolo fabrianese di Fratelli d’Italia, chiede il potenziamento del servizio della videosorveglianza ed il permesso alle forze dell’ordine di visionare le registrazioni anche in orario serale e notturno.

«Il sistema è gestito dal CED del Comune di Fabriano insieme agli agenti della polizia locale che sono in servizio fino alle 20. In caso di emergenza per visionare le registrazioni delle telecamere di sicurezza bisogna attendere il giorno successivo, se non oltre – dichiara il consigliere che evidenzia come – nelle indagini serve efficienza e tempestività».

Visto quanto fatto dal Comune di Osimo che ha firmato un protocollo per la gestione del sistema di videosorveglianza che prevede da subito il collegamento diretto con la sala operativa del Commissariato e Compagnia Carabinieri, Silvi si è mosso per potenziare il servizio anche a Fabriano: «Assurdo che Polizia e Carabinieri, al verificarsi di un evento criminoso importante, a Fabriano, possano visionare i filmati il giorno dopo, salvo altri ritardi, visto che la Polizia Locale chiude alle 20 – spiega Silvi -. Nelle ore notturne il monitoraggio dei video, per Polizia e Carabinieri, diventano un mezzo investigativo primario per tempestive valutazioni e interventi di Polizia Giudiziaria».

Per questo il consigliere Silvi impegna il sindaco a «studiare una formula per rendere più efficiente, in stretta sinergia con le forze dell’ordine, il controllo del territorio e il monitoraggio della mobilità e del traffico, contribuendo a migliorare la sicurezza dei cittadini; a collegare la videosorveglianza direttamente anche a Polizia e Carabinieri che prestano servizio h24; a convocare Polizia e Carabinieri al fine di avviare un tavolo tecnico per potenziare il servizio con il controllo h24 tramite telecamere».