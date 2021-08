Fabriano: gli sfuggono i cani e finiscono sulla SS. 76, doppia denuncia al proprietario

La polizia, allertata da automobilisti in transito, è riuscita a rintracciare l'uomo che è stato denunciato per omessa custodia e per abbandono di animali

FABRIANO – Doppia denuncia a carico di un uomo di Fabriano a cui erano sfuggiti due cani di media taglia che, impauriti, avevano raggiunto la SS. 76 rischiando di essere investiti dagli automobilisti in transito e, quindi, provocare incidenti stradali pericolosi. È quanto accaduto ieri pomeriggio, 15 agosto, nei pressi dello svincolo di Cancelli di Fabriano. Alcuni automobilisti in transito hanno notato la presenza di questi due cani e hanno azionato il segnale di emergenza all’interno della galleria che da Fossato di Vico va in direzione del primo svincolo marchigiano di Cancelli sulla SS. 76 Della val d’Esino e quindi a dare l’allarme alla Sala Operativa della Sezione di Ancona della Polizia. La segnalazione consisteva nell’avvertire circa la presenza di due cani di media taglia che girovagavano sulla sede stradale con grave pericolo per il traffico in transito.

I fatti

La pattuglia del Distaccamento di Fabriano, immediatamente fatta arrivare sul posto, è riuscita, in brevissimo tempo, a mettere in sicurezza gli animali, garantendo una circolazione senza rischi per gli automobilisti. Successivamente, i poliziotti hanno iniziato i primi accertamenti per risalire al proprietario dei due cani. Uno di questi, aveva un collare elettronico che ha consentito di dare un nome e un cognome al proprietario che è stato rintracciato e fatto giungere sul posto. Quest’ultimo ha raccontato di aver perso il controllo degli animali durante una passeggiata in campagna. Una giustificazione che, però, non gli ha consentito di evitare una doppia denuncia per omessa custodia e per abbandono di animali. Gli agenti, inoltre, hanno sequestrato i dispositivi di controllo dell’animale di cui il proprietario era in possesso: collare dotato di dispositivo di rilascio di impulsi elettrici e relativo trasmettitore elettronico. Dalla polizia si ricorda, prendendo spunto da questo episodio, di essere sempre attenti ai propri animali domestici, di non maltrattarli né abbandonarli.