Fabriano: sette multe per mancato rispetto norme anti-covid

FABRIANO – Sette multe per aver violato le norme anti diffusione della pandemia da coronavirus a Fabriano, quasi tutte riconducibili al mancato rispetto del coprifuoco. Denunciato in stato di libertà un 30enne sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico ben superiore al consentito nel territorio del comune di Genga. Segnalato, infine, un 35enne quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Massiccia operazione di controllo straordinario del territorio di competenza dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretta dal capitano Mirco Marcucci, nel corso del fine settimana appena trascorso. Sono state impiegate oltre 60 pattuglie e 120 militari delle stazioni di Fabriano, Genga, Sassoferrato, Cerreto D’Esi e i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile. Controllati 220 veicoli, identificate oltre 230 persone, ispezionati oltre 190 esercizi commerciali.

Obiettivo dell’operazione, effettuata anche con militari in borghese, è stata l’attività di prevenzione e di contrasto alla microcriminalità in genere, ai reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai furti in abitazione, ai reati contro la persona nonché al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso del consumo di alcol. Oltre al necessario rispetto della normativa relativa alla pandemia da coronavirus in atto. Oltre all’istituzioni di numerosi posti di controllo lungo le vie principali della città di Fabriano e non solo, le pattuglie impiegate hanno attenzionato in particolare il centro storico della città della carta, non trascurando le numero frazione. Il tutto al fine di far aumentare anche la percezione di sicurezza fra i residenti.

Il bilancio di questo fine settimana ha visto i carabinieri elevare sette multe per mancata ottemperanza delle norme anti-covid, in modo particolare violazione del coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 del mattino. Inoltre, i militari del Nucleo operativo Radiomobile hanno segnalato, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 35enne fabrianese fermato a bordo della propria auto e trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. All’uomo è stata anche sospesa la patente di guida.

Infine, i carabinieri della stazione di Genga hanno fermato un 30enne a bordo della propria auto. L’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro e i risultati hanno evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue molto superiore al consentito. È stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre all’immediato ritiro della patente di guida.