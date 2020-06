Fabriano: Service in favore del centro diurno un Mondo a colori dall’Inner Wheel

Donato un “quaderno delle attività” a tutti gli utenti, un modo per sentirsi più vicini in un momento di difficoltà

FABRIANO – Service in favore del centro diurno Un mondo a colori di Fabriano da parte dell’Inner Wheel. Donato un “quaderno delle attività” a tutti gli utenti, un modo per sentirsi più vicini in un momento di difficoltà. «In questo particolare momento che ha costretto tutti noi al distanziamento sociale stravolgendo le nostre abitudini, ci sono i ragazzi del Centro Diurno “Un Mondo a Colori”, che forse più di tutti gli altri ne hanno risentito e verso i quali il nostro Club ha sempre avuto una particolare attenzione», premette la presidente dell’Inner Wheel, Chiara Biondi.

«Così noi socie abbiamo accolto con grande entusiasmo l’idea della coordinatrice del Centro, Valeria Catufi che ha realizzato, coadiuvata dalle educatrici, un lavoro a nostro avviso straordinario. Si tratta di un quaderno di attività che verrà consegnato ai ragazzi e ai loro genitori per consentire di ricreare a casa un ambiente per quanto possibile simile a quello vissuto nel Centro, fatto di gesti quotidiani importanti».

Con una raccolta fondi da parte delle socie è stata finanziata la stampa di questo coloratissimo quaderno «con la speranza che regali a tutti i ragazzi momenti di gioco, di svago, di divertimento sempre con una finalità educativa e di stimolo».

Il quaderno delle attività

Ma c’è di più. Visto che l’iniziativa ha riscosso un discreto successo e un grande apprezzamento, l’Inner Wheel di Fabriano ha deciso di raddoppiare. «Il quaderno sarà, inoltre, disponibile sul sito dell’Asp quindi potrà essere fruibile da chiunque voglia approfittare di questa meravigliosa iniziativa al seguente link: https://www.aspfabriano.it/3664-2/», conclude la presidente, Chiara Biondi.