Fabriano e Serra San Quirico per concludere in bellezza le lunghe festività natalizie

FABRIANO – Ultimo fine settimana di feste natalizie a Fabriano con la seconda rappresentazione del Presepe Vivente di Precicchie: dopo due anni i figuranti sono tornati ad animare le piccole vie, la piazza e i locali del castello, ma soprattutto ad accogliere i tanti visitatori che sceglieranno di trascorrere le festività natalizie nella zona. Le due scorse edizioni hanno visto partire da Precicchie una versione social del presepe che attraverso video e un percorso su App Izi.Travel hanno raggiunto gli spettatori direttamente su pc o smartphone. «Un modo per non spezzare quel legame che da anni unisce il castello con tutti gli amici che in veste di collaboratori o visitatori percepiscono le festività e il piccolo castello come un binomio indissolubile».

Molti i visitatori il primo giorno del 2023 che non si sono lasciati scappare l’occasione di vivere questo momento suggestivo. Centinaia le persone in fila che, certamente, lo faranno anche questo pomeriggio a partire dalle 17 per non perdersi la XXXVIII edizione. L’evento è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Precicchie con il supporto dell’Associazione Castello di Precicchie e ha il patrocinio del Comune di Fabriano. «L’accesso ad alcune scene sarà consentito solo con uso di mascherina», fanno sapere gli organizzatori.

Le altre iniziative

Domani, sabato 7, alle 21 al Teatro Gentile appuntamento con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Concerto per il Nuovo Anno. Sul palco, insieme ai professori d’orchestra anche il soprano lirico leggero Anastasiia Demchenko, diretti da Jacopo Rivani, Direttore Principale dell’Orchestra Arcangelo Corelli. Nonostante la giovane età, ha all’attivo un’attività concertistica intensa che spazia dalla sinfonica alla lirica, toccando le varie contaminazioni dei generi musicali d’arte. Domenica 8 gennaio, infine, ci si sposta a Serra San Quirico, nella sede del Parco Gola della Rossa e di Frasassi, con l’iniziativa Il taccuino del naturalista. «A partire dalle 15, osservare, rappresentare e descrivere la biodiversità. Un’opportunità per bambini e ragazzi: scoprire i segreti della natura in modo pratico e divertente, costruendo un proprio quaderno personale», fanno sapere gli organizzatori.