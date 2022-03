Fabriano: senza green pass e mascherina all’ufficio Anagrafe, due multati

Per riportare la calma e il rispetto della normativa in vigore negli uffici per evitare la diffusione del Covid-19, è intervenuta la Polizia

FABRIANO – Arriva allo sportello dell’Anagrafe di Fabriano senza green pass e mascherina. E non vuole uscire. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi presso gli uffici comunali di Fabriano. Per riportare la calma e il rispetto della normativa in vigore negli uffici per evitare la diffusione del Covid-19, è intervenuta la Polizia che ha elevato una sanzione all’uomo. A segnalare la situazione un altro utente che ha manifestato il proprio disappunto su quanto stava accadendo. Gli agenti di Polizia hanno anche effettuato ulteriori controlli nei confronti di tutte le persone presenti. Ed è emerso che un altro utente era sprovvisto di green pass ed anche a questi è toccata una contravvenzione.

I controlli

Sono questi gli esiti più significativi nell’ambito dei servizi volti a verificare il rispetto delle norme anti covid, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, su indicazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coordinati dal Commissario Moira Pallucchi, con il personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, nella settimana dal 21 al 27 febbraio. Gli agenti di polizia, in raccordo con tutte le forze dell’ordine presenti a Fabriano, hanno proseguito nei controlli ad attività commerciali, alberghi, trasporti pubblici locali e centri di aggregazione. Inoltre, durante il fine settimana, al fine di integrare il controllo volto alla prevenzione dei reati in genere e alla salvaguardia dell’Ordine e sicurezza pubblica con particolare attenzione anche a quei fenomeni di bullismo ad opera di giovani, anche minorenni, e allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato effettuato un servizio straordinario interforze coordinato dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino e al quale ha preso parte personale della Compagnia dei Carabinieri e della Polizia Locale di Fabriano. Nel corso dei servizi sono state controllate 153 persone, 38 locali e 6 veicoli. Nessuna segnalazione particolare, segno evidente del rispetto delle normative in vigore.