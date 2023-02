Fabriano: una segnalazione per droga e 2 multe per tasso alcolemico superiore al consentito

FABRIANO – Una segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti e due contravvenzioni, di 543 euro ciascuna, per tasso alcolemico di poco superiore al massimo consentito per legge. Questi gli esiti più significati dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso del fine settimana appena concluso. Nelle ore serali e notturne sono stati impiegate due pattuglie per turno, più personale in borghese. Mentre non hanno dato alcun esito i soliti controlli interforze, Polizia e Carabinieri, identificate 40 persone, controllati 18 veicoli e 6 locali pubblici, ma nulla di specifico, se non l’aumento della percezione di sicurezza fra i residenti.

I controlli

I carabinieri agli ordini del capitano Mirco Marcucci sono stati impegnati nell’istituzione di molti posti di controllo per le principali vie della città di Fabriano. In uno di questi, intorno alle 2:30 del mattino, nei pressi della stazione ferroviaria, è stata fermata per un controllo l’auto condotta da una fabrianese di 25 anni. L’etilometro ha dato un valore poco sotto 0,8 grammi su litro. Poco dopo una donna di Fabriano di 22 anni è stata fermata per lo stesso controllo e l’alcol test ha fornito un valore leggermente superiore a 0,6 grammi su litro. Per entrambe è scattato il ritiro della patente, la sanzione da 543 euro e l’auto affidata al proprietario.

Infine, nel corso dei controlli, poco prima di mezzanotte, un 26enne originario dell’Africa, residente a Fabriano, con regolare permesso di soggiorno, è stato fermato nei pressi del Loggiato San Francesco. Il giovane passeggiava e alla vista dei militari in borghese ha allungato il passo. Di conseguenza i due carabinieri, insospettiti, lo hanno fermato. Nella perquisizione sono stati rinvenuti 11 grammi di hashish nascosti in una fessura all’interno del giacchetto. La perquisizione a casa, invece, ha dato esito negativo. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.