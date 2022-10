Si pensa allo stabile della ex Croce Rossa, poi Punto vaccinale di popolazione, in via Di Vittorio, davanti il distaccamento dei Vigili del fuoco o direttamente a una costruzione ex novo

FABRIANO – Si cercano nuove soluzioni per dotare, finalmente, di una sede idonea e adeguata gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Si pensa allo stabile della ex Croce Rossa poi Punto vaccinale di popolazione in via Di Vittorio, davanti il distaccamento dei Vigili del fuoco, o direttamente a una costruzione ex novo. Di questa problematica hanno parlato il sindaco Daniela Ghergo e il segretario generale del Siulp di Ancona, Alessandro Bufarini.

La situazione

«Il nuovo stabile per il Commissariato di P.S. di Fabriano, diventa una priorità», ad affermarlo Alessandro Bufarini, Segretario Generale del Siulp Ancona, che con il collega di Segreteria Provinciale Domenico Merli, ha incontrato il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «L’ampia disponibilità dimostrata dal primo cittadino e la totale condivisione dell’obiettivo, rappresentano un punto di partenza fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei poliziotti e sono stati la base del confronto per cercare di concretizzare una soluzione che porti all’assegnazione definitiva di una nuova struttura al Commissariato di P.S. di Fabriano».

Ci sono varie soluzioni che si stanno valutando, dall’utilizzo di una sede già esistente di proprietà del demanio, ex Croce Rossa, a quella di costruire un nuovo stabile su un terreno del comune o del demanio. Novità anche per quel che riguarda la carenza di organico. «Il Siulp ha evidenziato che il recente piano ministeriale di ripianamento degli organici sul territorio fabrianese, a regime dal primo gennaio 2027, assegna 45 unità al Commissariato di P.S. di Fabriano a fronte delle 30 unità attuali e, quindi, le valutazioni vanno fatte su questi numeri». Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha già effettuato un sopralluogo nella possibile nuova struttura e sta valutando tutte le ipotesi sul tavolo per trovare la soluzione migliore dal punto di vista logistico e funzionale; inoltre, si sta adoperando per effettuare, in tempi ristretti, tutte le verifiche previste di fattibilità e per coinvolgere tutte le Istituzioni che dovranno collaborare a questo importate progetto. «Il Siulp è soddisfatto del confronto avuto sia con il Questore che della disponibilità del Sindaco di Fabriano, poiché, il grande e costante lavoro svolto dalla Polizia di Stato sul territorio, fatto di attenzione alle esigenze dei cittadini, è stato percepito come la base della nostra coesione sociale, e quindi importante condizione per favorire lo sviluppo, anche economico, del territorio», si conclude la nota a firma di Bufarini.