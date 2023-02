Fabriano: una sede per le associazioni e il Crocifisso in aula consiliare, interpellanza e mozione del consigliere Pariano

FABRIANO – Doppia proposta da parte del consigliere comunale di opposizione di Fabriano, Giuseppe Pariano. La prima parte dal ricordo di una promessa fatta durante la campagna elettorale dalla poi eletta sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «L’alleanza con chi si prende cura partendo dal fornire alle associazioni cittadine supporti necessari per operare nel migliore dei modi concedendo loro sedi, sale per conferenze e altro ancora. In uno scambio di vedute avuto durante l’ultimo Consiglio comunale con l’Assessore Vergnetta, afferma Pariano, mi è sembrato che stia a cuore della Giunta dare serie risposte a tutte quelle Associazioni che operano sul territorio ma che, attualmente, non hanno una sede. Ecco perché chiedo al Sindaco di sollecitare gli uffici competenti per la realizzazione di una tabella esplicativa delle concessioni dei locali comunali, attualmente, affidati ad associazioni. Tale tabella permetterebbe un monitoraggio funzionale finalizzato non solo ad avere un quadro completo della situazione, identificando le eventuali sedi disponibili, ma anche conoscere le eventuali risorse messe in campo dalle associazioni, risorse preziose di cui il comune può usufruire nell’azione di governo della città».

La seconda proposta

Il Consigliere Comunale Pino Pariano

«Ho presentato una mozione in adesione ai valori cristiani su cui ho sempre fondato non solo il mio agire quotidiano, ma anche la mia azione politica. Per questo chiedo che venga posizionato un Crocifisso nella sala consiliare attuale. La religione Cattolica, seppur con pari diritto con le altre, è l’unica citata nella nostra Costituzione. Il Crocifisso, oltre ad essere l’icona religiosa del cristianesimo, è indiscutibilmente il simbolo della nostra identità culturale, di fratellanza, di pace e di giustizia che contraddistingue un’intera comunità civile, riassumendo in sé l’essenza del pensiero occidentale. Ecco perché – conclude Pariano – invito l’Amministrazione ad apporre nell’Aula del Consiglio comunale di Fabriano, luogo della più alta rappresentanza istituzionale della città, un Crocifisso quale simbolo universale dei valori di libertà, uguaglianza, tolleranza e rispetto per la persona, segno fondamentale dei valori religiosi nella storia, nella tradizione e nella cultura del nostro Paese».