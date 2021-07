Fabriano: seconda tappa del progetto Su2Piedi, incontri con giovani imprenditori

FABRIANO – Dopo l’esordio a Castelletta di Fabriano, si replica oggi e domani a Cerreto D’Esi: escursioni, musica dal vivo e laboratori di orientamento al lavoro e all’impresa, nell’ambito del progetto Su2Piedi, il festival promosso dall’Ambito 10 per vivere il territorio. Nella suggestiva location dell’Eremo dell’Acquarella di Cerreto a partire dalle 15:30 e fino alle 19 di oggi, ogni 15-30 minuti i partecipanti potranno esplorare i sentieri, insieme alle guide del Parco della Gola della Rossi e dell’IIS “Morea Vivarelli”: un’escursione animata e divertente, strutturata come una caccia al tesoro tra i boschi. La sera, a partire dalle 21:30, Fabriano Pro Musica accoglierà gli escursionisti col momento musicale Musica Riservata: musica sotto le stelle, e per gli appassionati del campeggio anche la possibilità di dormire in tenda, accompagnati dalle note di Marco Agostinelli e Andreina Zatti. Liuto, voce e arpa si fonderanno nelle armonie di un concerto di musica medievale e rinascimentale prezioso, offerto gratuitamente agli escursionisti da due musicisti di altissimo livello ed esperienza.

Il programma

Domani, dalle 10, incontro con i giovani imprenditori del territorio, per capire come fare impresa sfidando il terremoto: protagonista Teodora Gavioli, startupper e responsabile del FHUB, lo spazio di coworking di Fabriano. E poi ancora giochi e intrattenimento, con la “passeggiata con delitto” dell’Azione Cattolica e le visite guidate al centro storico di Cerreto d’Esi nel pomeriggio. Si può partecipare anche a uno solo degli eventi, oppure passare un weekend tra la quiete e la bellezza delle nostre montagne: tutte le iniziative sono gratuite. Per raggiungere l’Eremo, sarà necessario parcheggiare a Cerreto e sfruttare la navetta di collegamento Cerreto-Acquarella predisposta dall’organizzazione, con partenza in via Dante 9/c (di fronte al Cerris Bar) ogni 30 minuti, prima corsa alle 14.45.

Gli organizzatori

«Un festival innovativo, che vive delle forze e della creatività di artisti, imprenditori e associazioni del territorio, che presenta la montagna in tutta la sua bellezza, ma che fa anche riflettere sulle opportunità e le sfide di chi sulla montagna sceglie di vivere e progettare il suo futuro. Un’occasione di divertimento e anche di orientamento al lavoro per le famiglie e gli under-35, all’insegna della sostenibilità e dell’amore per la natura», fanno sapere gli organizzatori.