A Fabriano la scuola primaria Collodi va in didattica a distanza

FABRIANO – Alcuni alunni e docenti della scuola primaria Collodi di Fabriano, Istituto comprensivo centro Romagnoli, sono risultati positivi al covid-19. Da questa mattina, 7 dicembre, il dirigente scolastico Antonello Gaspari ha disposto l’attivazione della didattica a distanza per tutta la scuola.

Coinvolti un centinaio di alunni. Il provvedimento è nato a seguito della positività accertata al Coronavirus in almeno due classi, sia di alunni che di professori. Il dirigente, quindi, ha avuto oggettive difficoltà a far fronte alla copertura di didattica per le altre classi. Da qui, dunque, la decisione di chiudere l’intero plesso scolastico e di attivare la didattica a distanza. Una misura preventiva anche per evitare che il potenziale focolaio possa ulteriormente espandersi. «Presumibilmente è in atto un focolaio che potrebbe continuare a generare nuovi contagi – si legge nella comunicazione del dirigente – e, quindi, seguendo il principio di massima precauzione, è stato disposto fino all’11 dicembre che tutte le classi della primaria effettuino le lezioni a distanza». Una volta effettuato il periodo di isolamento è previsto il tampone su disposizione dei sanitari del centro igiene e sanità pubblica di Area Vasta 2.

Il primo open day

Nel frattempo, domani 8 dicembre, la prima delle due aperture straordinarie, senza prenotazione, riservata ai residenti dei cinque comuni dell’Ambito 10 – Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi, Serra San Quirico (Ancona) – al Punto Vaccinale di Popolazione, locali Centro Commerciale il Gentile via B. Gigli a Fabriano. L’apertura è prevista dalle 9 alle 15 e dalle 16 alle 22. Medici e operatori sanitari saranno presenti per l’effettuazione delle vaccinazioni a tutte le fasce di età già autorizzate con un limite dato dalla disponibilità del centro vaccinale (20 vaccinazioni all’ora).

«A seguito delle numerose richieste pervenute a Fabriano per le vaccinazioni anticovid-19 e in attesa che la Protezione Civile individui un centro vaccinale di dimensioni maggiori che consentirà l’aumento delle prenotazioni, si è optato per queste due giornate», informa il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Area Vasta 2. Ci si potrà presentare con accesso libero nell’arco delle due giornate, la seconda è in calendario per l’11 dicembre prossimo.