Fabriano: scontro frontale fra due auto, un ferito grave ricoverato a Torrette

FABRIANO – Due auto si sono scontrate frontalmente ieri sera, intorno alle 22:30, a Campodiegoli, frazione di Fabriano, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Cancelli della SS 76, al confine tra Marche e Umbria. Lungo la SP 16, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l’incidente che ha provocato, oltre a danni ingenti alle due automobili di grossa cilindrata, un ferito grave che è stato trasferito a Torrette ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

L’incidente

Complessivamente sono tre i feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 a causa dell’incidente di ieri sera. Due quarantenni, operai, sono stati trasportati all’ospedale Engles Profili di Fabriano dove sono stati medicati dai medici del Pronto soccorso. Poche ore dopo, viste le loro buone condizioni di salute, sono stati dimessi entrambi. Il terzo ferito un 49enne, nato in Lombardia, è stato invece trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette di Ancona con eliambulanza. I sanitari anconetani lo hanno sottoposto a intervento chirurgico a causa di una emorragia. Le sue condizioni sono definite gravi, ma non sembra al momento essere in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri della Compagnia di Fabriano, sono intervenuti i sanitari del 118 del presidio ospedaliero cittadino con due ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento fabrianese per la messa in sicurezza della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione una delle due auto avrebbe invaso la corsia di marcia opposta centrando in pieno il mezzo che stava arrivando proprio in quegli istanti e non è stato possibile evitare l’impatto. Tanta paura per i due quarantenni che erano appena usciti dal loro turno pomeridiano, terminato alle ore 22, presso l’azienda Faber di Sassoferrato. Mentre il terzo ferito, il 49enne che viaggiava da solo, sull’altro mezzo, è tutt’ora ricoverato. La circolazione, lungo la Sp 16, è ripresa regolarmente dopo più di un’ora.