Si alza il sipario su Fabriano Scena d’Estate, primo appuntamento ai Giardini del Poio

FABRIANO – Si alza il sipario su Fabriano Scena d’Estate, nove appuntamenti al Teatro Gentile e ai Giardini del Poio per la rassegna in programma fino al 28 agosto prossimo, promossa dal Comune di Fabriano con AMAT, Regione Marche, MiC, Consorzio Marche Spettacolo nell’ambito del progetto Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma. L’inaugurazione ai Giardini del Poio è per venerdì 6 agosto alle 21:30 con la pianista di formazione classica Elpidia Giardina. Il suo eclettismo e la sua versatilità l’hanno ben presto portata anche fuori dagli schemi musicali classici e nello spettacolo Elpidia Giardina Plays Pink Floyd offre una riscrittura per pianoforte solo delle amatissime musiche del gruppo britannico.

Le anticipazioni

«Elpidia Giardina si è diplomata con il massimo dei voti in pianoforte e clavicembalo rispettivamente presso il conservatorio di Catania e Palermo. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo sempre ottimi risultati. Il suo eclettismo e la sua versatilità l’hanno ben presto portata anche fuori dagli schemi musicali classici. È cresciuta suonando Bach, Beethoven, Mozart, Ravel, Chopin, Debussy e ascoltando band come Genesis, Pink Floyd, Earth, Wind & Fire. L’amore per queste band rock, progressive, funk l’ha portata a realizzare un sogno: trasporre, ma senza trascriverla (il solo sentire: “è tutto nella mia testa”) la loro musica per pianoforte solo. Con gli spettacoli per pianoforte solo Elpidia plays Genesis, Elpidia plays Pink Floyd ed Elpidia plays Earth, Wind & Fire, medley ininterrotti che ripercorrono il meglio delle storiche band dei periodi d’oro, Elpidia si esibisce per i teatri e i festival da circa tre anni. Tra il 2018 e il 2020 ha partecipato con grande successo di pubblico e critica alle edizioni di Piano City Milano, Piano City Napoli, Piano City Palermo e Piano City Trieste. A marzo 2019 si è esibita su Rai 1 all’interno del programma I soliti ignoti condotto da Amadeus, suonando dal vivo Firth of fifth dei Genesis. Nel maggio del 2019 ha suonato in prima assoluta Elpidia plays Pink Floyd al Santeria Social Club di Milano, riscuotendo un enorme successo, ripetendosi poi nel 2020 a Napoli al Maschio Angioino. Il suo intero concerto Elpidia Giardina plays Genesis ha raggiunto 90.000 visualizzazioni su Youtube», evidenziano gli organizzatori della rassegna Fabriano Scena d’Estate.