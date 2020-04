Dpi alla Croce Rossa e un aiuto alla Protezione civile: il fabrianese brilla di solidarietà

Le socie dell'Inner Wheel Club e l'Agis Ginnastica di Sassoferrato sono state le promotrici delle iniziative di sostegno per i volontari che ogni giorno sono in servizio contro il Coronavirus

FABRIANO – Le socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano ennesima donazione in favore della Croce Rossa sezione cittadina. Donazione in denaro da parte dell’Agis Ginnastica di Sassoferrato alla Protezione civile della città sentinate e di Genga.

Il Coronavirus sta facendo emergere, sempre di più, uno spirito di solidarietà nei confronti dei cosiddetti soggetti deboli. Non passa giorno, o quasi, che chi ha un po’ di più, non pensi agli altri. Due ulteriori emblematici casi. Il primo riguarda le socie dell’Inner Wheel Club di Fabriano che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza e gratitudine a tutti i volontari del comitato cittadino della Croce Rossa con un’importante donazione di dispositivi di protezione individuali, fondamentali in questo periodo di emergenza.

«Questo gesto nasce dalla consapevolezza da parte di tutte le socie del Club dell’innegabile sentimento di abnegazione che caratterizza l’agire di ogni volontario a prestare la sua opera incondizionatamente con immensa generosità verso il prossimo», evidenzia la presidente Chiara Pizzi Biondi.

Il secondo caso riguarda l’associazione di ginnastica artistica A.GI.S di Sassoferrato che ha deciso di devolvere un contribuito alla Protezione civile nei dipartimenti locali: «Pratichiamo il nostro sport presso la palestra del Convento la Pace in totale sintonia organizzativa con l’ASD Sassoferrato Calcio che è gestore affidatario della struttura, testimonianza di fratellanza e collaborazione tra associazioni della stessa comunità. Abbiamo deciso di donare l’intera quota che sarebbe stata utilizzata per la preparazione del saggio di fine anno in favore della Protezione civile di Sassoferrato. Vista la cospicua cifra raggiunta e soprattutto la presenza nell’ associazione, di bambini del territorio del comune di Genga, abbiamo deciso di donarne una parte alla sezione della Protezione civile di Genga. Un grande gesto venuto dal cuore, espressione che tutti insieme si possono fare grandi cose. Ci auguriamo che presto si possa tornare alla normalità per ritornare tutti insieme alla nostra vita quotidiana», conclude il coordinatore dell’Associazione sportiva, Alessandro Mancini.