Fabriano e Sassoferrato: due denunce per guida in stato di ebbrezza e una segnalazione per droga

FABRIANO – Controlli a tappeto fra Sassoferrato e Fabriano nel corso degli ultimi giorni. I carabinieri della Compagnia cittadina hanno coordinato il servizio portato avanti sul campo dai militari delle stazioni della città sentinate e della città della carta. Non sono mancati i risultati. Due denunce per guida in stato di ebbrezza e una segnalazione per un 30enne sorpreso con più di un grammo di cocaina nascosto fra gli indumenti.

I controlli

Nell’ambito dei consueti servizi messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, nei giorni scorsi sono stati attenzionati numerosi luoghi in città e a Sassoferrato. In quest’ultimo luogo, i militari della locale stazione sono stati affiancati dai colleghi del nucleo cinofili di Pesaro. Sono stati attenzionati numerosi posti di socialità, dove era più facile controllare i giovani soprattutto. Un 30enne sassoferratese è stato identificato e controllato in pieno centro cittadino. Mostrava evidenti segni di nervosismo per questo motivo si è proceduto a una perquisizione personale. Una giusta intuizione visto che i militari hanno rinvenuto tra gli indumenti del giovane, oltre un grammo di cocaina. Data la quantità, il 30enne è stato segnalato all’Ufficio del Governo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

A Fabriano, invece, i controlli portati avanti dai carabinieri del Norm hanno riguardato le principali arterie di comunicazione viaria e i giardini pubblici. Una 35enne è stata fermata a bordo dell’auto in prossimità della stazione ferroviaria. È stata sottoposta all’esame dell’etilometro. Il risultato è stato di un tasso di concentrazione di alcol nel sangue superiore a un grammo per litro. Per questo motivo è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata affidata a persona di fiducia. Infine, un 25enne di Fabriano è stato fermato, identificato e controllato, in prossimità dei giardini pubblici cittadini. Anche in questo caso, i carabinieri lo hanno sottoposto all’alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a uno. È scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e l’auto affidata a persona di fiducia.