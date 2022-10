Fabriano: sanzioni e sospensione per due attività commerciali

FABRIANO – Due sospensioni per altrettante attività commerciali a Fabriano. Elevate sanzioni per complessivi 12mila euro. Le mancanze evidenziate a seguito di un controllo congiunto effettuato dai carabinieri, in particolare dal Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Ancona insieme ai militari in divisa e in borghese della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, riguardano la normativa sul lavoro. I due titolari sono stati segnalati all’autorità competente per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Uno dei due ha già riaperto in quanto le mancanze sono state sanate. I controlli hanno riguardato decine di attività commerciali a Fabriano e, come detto, sono solo due le attività non sono risultate in regola dal punto di vista amministrativo. Si tratta di negozi di commercio al dettaglio di abbigliamento e altri prodotti non alimentari.

I controlli

Per entrambe le ditte si è proceduto ad adottare il provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/08 poiché non risultava elaborato il “Documento valutazione rischi” come da normativa. In un caso, appena il Documento è stato prodotto, l’attività ha potuto riaprire. Nel dettaglio, dal controllo, è emersa anche la mancanza della nomina del medico competente riscontrata anche un’altra irregolarità: l’installazione di impianti o le apparecchiature di controllo, richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, con la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, ma senza l’autorizzazione dei dipendenti. Per queste violazioni sono state elevate sanzioni amministrative, alle due attività, per complessivi 12mila euro.