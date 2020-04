Pasqua, Santarelli ringrazia forze dell’ordine e operatori sanitari

«Se siamo riusciti a tenere botta è anche perché abbiamo un'ottima squadra che conosce il territorio e sa come affrontare le situazioni più critiche». Con queste parole il sindaco di Fabriano si rivolge alla comunità per gli auguri in questo periodo di emergenza

FABRIANO – Giorno di Pasqua singolare e, si spera, unico per via dell’epidemia da Coronavirus a Fabriano e nel comprensorio. Le alte temperature hanno spinto i fabrianesi a qualche passeggiata nelle vicinanze delle proprie abitazioni, ma sembra che, nel complesso, si sia rispettata la quarantena. I controlli delle forze dell’ordine sono stati serrati, ma al momento non si sono avute notizie di verbali.

Probabilmente perché Pasqua, fino a ora, non sono arrivati aggiornamenti circa la situazione dei comuni dell’Ambito 10. Si resta, quindi, fermi ai dati di ieri, 11 aprile. A Fabriano 82 casi positivi al Covid-19, inclusi 11 guariti ufficialmente e, purtroppo, sei decessi. Nessun paziente si trova attualmente all’interno della cosiddetta “covideria” dell’ospedale Engles Profili.

A Sassoferrato si è raggiunta la cifra dei 18 casi positivi, compresi tre decessi e cinque guariti. A Cerreto D’Esi, si registrano tre casi accertati, incluso un decesso. A Genga, si rimane fermi a un caso. A Serra San Quirico vi è un positivo, ma solo nominalmente. Infatti, si tratta di un ospite della casa di riposo di Mergo con la residenza ancora nel paese. Complessivamente in quarantena nei cinque comuni del fabrianese sono circa 150 i residenti in isolamento fiduciario e/o forzato.

Per il resto, i Sindaci dei cinque comuni dell’Ambito 10 hanno rivolto gli auguri per una buona Pasqua ai loro concittadini spingendoli a non interrompere la quarantena. Anche domani, Pasquetta, giorno che i fabrianesi utilizzavano solitamente per i pic-nic, per spostarsi lungo la costa e affollare il centro storico.

«Grazie al lavoro di tanti è stata una Pasqua migliore anche per tante famiglie in difficoltà, per quelle che lo erano già prima della pandemia e per quelle che stanno subendo più di altre le conseguenze di questo difficile momento. Approfitto per ringraziare per il loro lavoro instancabile tutte le assistenti sociali, il loro coordinatore Lamberto Pellegrini e il nostro assessore per i servizi alla Persona, Simona Lupini. Sempre presenti, sempre attenti ai bisogni dei più deboli e in questo mese più che mai. Se siamo riusciti a tenere botta è anche perché abbiamo un’ottima squadra di professionisti che conosce il territorio e sa come affrontare le situazioni più critiche distinguendo persona per persona i particolari bisogni di ciascuno», le parole di Santarelli.

«Si è messa in moto in città una rete solidale molto importante, una rete di associazioni che si sono concentrate tutte verso un unico obiettivo. Ringrazio gli operatori sanitari e le forze dell’ordine che come sempre saranno negli ospedali e in strada per garantire la salute ai nostri cari e la nostra sicurezza», ha concluso il primo cittadino di Fabriano.