Fabriano: rubano 30 sacchi di cemento dall’azienda che si occupa di fibra ottica, denunciati

FABRIANO – Denunciati per aver rubato decine di sacchi di cemento, nello specifico una trentina, da un cantiere impegnato nei lavori di realizzazione della fibra ottica a Fabriano. Si tratta di un 35enne e di un 40enne, italiani, residenti da tempo in città e catturati nell’immediatezza del furto. Ad effettuare l’operazione gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino.

Nella serata di ieri, 18 settembre, alla sala operativa del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano sono giunte alcune segnalazioni da parte di cittadini che riferivano di movimenti sospetti nei pressi di un cantiere in una zona periferica della città. La volante di turno si è immediatamente portata con celerità nell’area segnalata e, dopo aver approfondito le segnalazioni ricevute, verificandone la veridicità, si è posta alla pronta ricerca degli autori del furto. Sulla base degli elementi acquisiti nonché in relazione alle specifiche conoscenze circa le modalità del furto ed il tessuto delinquenziale che di norma opera nei cantieri, gli agenti di polizia hanno individuati nei due soggetti, poi denunciati, gli autori della illecita appropriazione. Per questo motivo si sono prontamente diretti presso l’abitazione di uno di questi. All’interno del recinto di casa i poliziotti hanno accertato la presenza di un grosso veicolo commerciale scoperto sul quale erano ancora caricati i trenta sacchi di cemento appena rubati. Gli autori del fatto, il 35enne e il 40enne, italiani e residenti da tempo nella città della carta, sono stati identificati e successivamente segnalati all’Autorità Giudiziaria. Gli agenti di Polizia, inoltre, hanno posto sotto sequestro i sacchi di cemento rubato che sarà restituito alla legittima proprietà. Posto sotto sequestro, infine, anche il veicolo commerciale utilizzato per la commissione del reato.