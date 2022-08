Fabriano: ruba la bicicletta a un bambino di 4 anni, denunciata per ricettazione una donna

FABRIANO – Ruba una bicicletta a un bambino di 4 anni e poi la lascia in bella mostra nei pressi di un garage privato in una via del centro storico cittadino. Denunciata per ricettazione una donna di 45 anni di Fabriano da parte degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, agli ordini del commissario capo Moira Pallucchi.

Il furto e la denuncia

I poliziotti del Commissariato di Fabriano hanno denunciato all’Autorità giudiziaria una quarantacinquenne del posto, trovata in possesso di una bicicletta rubata a un bambino di quattro anni.

L’equipaggio della volante, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in una via del centro cittadino, ha subito notato una bicicletta da bambino, parcheggiata nei pressi di un garage privato, riconoscendola come provento di un furto avvenuto un paio di giorni prima, per il quale era stata già presentata denuncia. Difatti il proprietario della bicicletta, i genitori del bambino, che si era recato dai Poliziotti di Fabriano per denunciare l’accaduto, aveva raccontato che il figlio di soli quattro anni, dopo aver giocato con gli amici nei giardini vicino casa, non aveva più trovato la sua bicicletta che aveva lasciato lì vicino. I poliziotti di Fabriano, che hanno denunciato la donna per ricettazione, risolvendo il caso in brevissimo tempo sono riusciti a far tornare il sorriso al giovane derubato.