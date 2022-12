Fabriano: rotatoria alla Pisana e no al cibo sintetico, le opposizioni incalzano

FABRIANO – Una mozione e un ordine del giorno da parte delle opposizioni consiliari di Fabriano per due argomenti che impattano, diversamente, nella vita dei cittadini. Il consigliere comunale Danilo Silvi, Fratelli d’Italia Fabriano, ha protocollato un ordine del giorno relativo alla realizzazione della rotatoria all’incrocio denominato “Pisana” in prossimità di piazzale Matteotti, a Fabriano. «Il traffico, in città, risulta spesso congestionato all’incrocio del quartiere Pisana dove c’è un semaforo che manda la viabilità in tilt nella principale via di comunicazione della zona che collega il centro con la periferia», scrive Silvi nel documento. «Da molti anni si parla di una rotatoria all’incrocio della Pisana, ma non è mai diventata realtà nonostante le sollecitazioni degli automobilisti – aggiunge – senza considerare che il progetto definitivo è già stato redatto e potrebbe essere realizzata con l’avanzo di amministrazione». Per questo, visto che in via Martiri della libertà, in via Corsi e lungo viale Zobicco la circolazione stradale è migliorata da quando sono state realizzate le rotatorie, con l’ordine del giorno Silvi chiede alla Giunta «di effettuare i lavori per la realizzazione della rotatoria Pisana, viale Zonghi/viale Stelluti, entro il 2023». Si attende, quindi, il pronunciamento dell’Amministrazione comunale. «La rotatoria alla Pisana, come quella all’ospedale Profili, non possono più aspettare dopo tanti anni di promesse e rinvii» conclude il consigliere comunale.

La mozione

Raccoglie, invece, l’invito della Coldiretti, il consigliere comunale Pino Pariano del Gruppo Roberto Sorci-30.001. «La minaccia del cibo sintetico è reale e rappresenta innanzitutto un danno alla salute e alla sicurezza dei cittadini, un danno all’ambiente e un danno ai nostri imprenditori agricoli», dice Pariano. Sarà inserita nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale la mozione presentata a sostegno e adesione alle iniziative contro il cibo sintetico promossa dalla Coldiretti. Il documento impegna a promuovere, sostenere ed adottare, tutte le iniziative di sensibilizzazione al sostegno della petizione Coldiretti. Il testo della mozione segnala che il cibo sintetico è prodotto in bioreattori e non tutela la salute, inoltre, non esiste garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e l’esperienza maturata è ancora troppo limitata per giungere a conclusioni differenti. «Per queste ragioni – conclude Pariano – ho presentato una mozione che ha anche lo scopo di tutelare il sistema produttivo italiano».