Fabriano: il Rotary rafforza la didattica delle scuole

FABRIANO – Il Rotary Club di Fabriano dona alla Scuola Primaria “Allegretto di Nuzio” una moderna, innovativa strumentazione digitale, davvero utile alla didattica in presenza e non. Ad accogliere la presidente del Rotary, Maura Nataloni, accompagnata da altri soci del Club, il dirigente scolastico Antonello Gaspari. La donazione del Promethian, schermo di 75 pollici sensibile al tocco, permette la interattività diretta con l’alunno favorendo una didattica attiva e non solo passiva. Sarà posizionato nel laboratorio di inglese, concede l’opportunità a tutte le classi di alternarsi in presenza, ma anche di potersi collegare in streaming.

Estremamente soddisfatta, quanto emozionata, Maura Nataloni, presidente del Rotary Club di Fabriano, che ha ricordato come questo service si sia concretizzato grazie alla volontà e l’impegno del Club cittadino con l’ausilio della Fondazione del Rotary International, destinata a sostenere i progetti veramente validi e di alto livello. «Oggi viviamo questo momento come motivo di grande soddisfazione, vista la più che positiva dimostrazione ricevuta per aver scelto e devoluto agli alunni della scuola primaria uno strumento innovativo di cui abbiamo toccato con mano caratteristiche inimmaginabili, capace di assicurare un ulteriore stimolo all’insegnamento. Il Rotary è sempre vicino ai giovani, alla loro formazione e più in generale alla cultura ecco perché quando si presenta una occasione di collaborazione piena tra noi e una istituzione scolastica come questa riteniamo di aver centrato uno degli obiettivi che fanno parte del nostro programma annuale. Con gli inizi di ottobre – ha concluso la Nataloni – si è purtroppo verificata una recrudescenza della pandemia che forse non attendevamo in proporzioni così importanti, ma oggi grazie a questa riuscita donazione pensiamo di continuare nel perseguimento dei tanti traguardi che ci siamo dati».

L’apparecchiatura donata

Da parte loro, le istituzioni scolastiche hanno ringraziato il Rotary Club di Fabriano per «un dispositivo che potrà contribuire, in modo significativo, al rafforzamento della didattica sia in presenza che a distanza».