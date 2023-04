Fabriano: rissa con otto persone coinvolte. Indagano le forze dell’ordine

FABRIANO – Otto persone coinvolte in una rissa a Fabriano. Le forze dell’ordine indagano per capire i motivi che hanno originato l’episodio di cronaca verificatosi nella tarda mattinata di sabato (15 aprile) non lontano dal parcheggio che conduce alla zona commerciale, quartiere Santa Maria di Fabriano, e agli impianti sportivi di via Beniamino Gigli. Due feriti, lievi, hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

La rissa

Secondo una prima sommaria ricostruzione di alcuni testimoni che si trovano lì per caso, sarebbero state coinvolte circa 8 persone, di varie età, sia giovani che adulti, tutte di nazionalità italiana. Il fatto è avvenuto poco dopo le ore 12. Sul posto diverse ambulanze del 118 partite dall’ospedale cittadino Engles Profili e più pattuglie del Commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano. Al momento si indaga nel più stretto riserbo, ma non sono esclusi, nei prossimi giorni, provvedimenti. Da quel che è emerso si tratterebbe di persone che sembravano conoscersi tra loro. Il bilancio sarebbe di due feriti fortunatamente non gravi che comunque sono stati medicati dai sanitari dell’ospedale che hanno effettuato tutti gli accertamenti clinici necessari. Non si conoscono le motivazioni dello scontro. Diversi partecipanti alla rissa, alcuni dei quali urlavano a gran voce, sempre secondo alcuni testimoni, non sarebbero originari di questa zona, ma di alcune regioni del Sud Italia. Le forze dell’ordine stanno procedendo ascoltando i testimoni e cercando filmati utili dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Si cercano frame utili per accertare i motivi che hanno spinto queste persone, in tutto almeno 8 persone, a identificarle e, quindi, disporre gli eventuali provvedimenti.