Cupramontana: per risparmiare sulle bollette cerca pellet a buon prezzo su internet ma viene truffato

FABRIANO – Il caro energia e le bollette certamente elevate hanno indotto un 54enne residente a Cupramontana a cercare su internet pellet a buon prezzo per risparmiare e non rinunciare a riscaldarsi. Ma, purtroppo, è rimasto vittima di una truffa. Infatti, il cuprense – a seguito di numerose ricerche – si è imbattuto nell’annuncio online su un sito specializzato che faceva al caso suo: un bancale di pellet al costo di 500 euro. Ha contattato l’inserzionista e ha intavolato la trattativa. Una volta pattuito il costo, il 54enne ha immediatamente effettuato il pagamento sulla Postepay che il venditore gli aveva indicato. E ha atteso l’arrivo del pellet. Dopo alcuni giorni, però, nessuna consegna. Ha tentato di ricontattare il venditore, ma non vi è riuscito. Si è, quindi, rivolto ai carabinieri della stazione di Cupramontana, che dipendono dalla Compagnia di Fabriano, che hanno prontamente avviato le indagini informatiche. Al termine delle quali è stata denunciata per truffa una 26enne di Caserta.

Carabinieri di Fabriano

La seconda truffa

I carabinieri di Cerreto D’Esi, invece, hanno denunciato due uomini per truffa in concorso. Sono un trentunenne nato in Moldavia e residente in Lombardia e un lombardo di 24 anni. Vittima un 38enne di Cerreto D’Esi. Quest’ ultimo aveva messo in vendita in un sito online il proprio motorino. I due lo hanno contattato e dopo una veloce trattativa, con artifici e raggiri, pressando per terminare in pochi minuti l’operazione, hanno indotto il giovane cerretese a recarsi in uno sportello automatico per ricevere il pagamento pattuito, pari a 1.000 euro. Purtroppo, però, quel pagamento non è mai arrivato in quanto il 38enne invece di ricevere quella cifra l’ha versata sulla prepagata dei due truffatori. Ovviamente, raggiunto il proprio scopo, si sono entrambi dileguati. Il 38enne, quando si è accorto di avere mille euro in meno sul proprio conto corrente, si è recato presso i Carabinieri della stazione locale per sporgere denuncia. A seguito di opportune indagini informatiche, i militari hanno identificato i due soggetti denunciandoli per truffa in concorso.