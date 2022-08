Fabriano: riqualificare il monumento ai Caduti nella frazione di Cacciano

FABRIANO – Riqualificare il monumento ai Caduti presente nella frazione di Fabriano, Cacciano, nota anche come il paese dei murales. A chiederlo, attraverso il deposito di un’apposita interrogazione la consigliera comunale, nonché consigliera regionale, Chiara Biondi. «Si tratta di una priorità. La Giunta Ghergo acceleri sui lavori», le parole della Biondi.

L’interrogazione

«Il monumento ai caduti della Grande Guerra è uno dei simboli della frazione di Cacciano che, in questi anni, è diventata un importante luogo di attrazione turistica. L’amministrazione Ghergo acceleri i lavori di riqualificazione, già definiti e finanziati», l’incipit della nota a firma della consigliera comunale e consigliera regionale della Lega Chiara Biondi che si rivolge alla giunta fabrianese, guidata dal sindaco Daniela Ghergo attraverso un’interrogazione. «Cacciano è un attrattore turistico di grandi potenzialità che tutto l’anno è meta dei tanti visitatori che arrivano per ammirare gli innumerevoli murales spinti anche dalla promozione dei blog che si occupano di turismo», spiega la consigliera. «È chiaro, quindi, che riqualificare i luoghi identitari è una priorità ed in particolare il monumento in memoria dei Caduti della Grande Guerra visto lo stato di non-manutenzione. Il progetto definitivo di restauro ha ottenuto tutte le autorizzazioni richieste, compresa quella della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio delle Marche e i privati hanno messo a disposizione del Comune di Fabriano le risorse necessarie. Perché non si avvia il cantiere? È necessario accelerare i tempi: per questo ho protocollato un’interrogazione – conclude la consigliera Biondi – per chiedere a Sindaco e Giunta se vogliono o no dare seguito all’intervento di restauro del monumento di Cacciano visto che ce ne sono tutte le condizioni. Mi auguro di avere una risposta positiva da parte dell’Amministrazione», conclude Chiara Biondi.