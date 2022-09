Fabriano, la titolare del Cafè Bistrò: «Chiedete scusa, ripulite e non segnalerò alle forze dell’ordine»

FABRIANO – «Chiedete scusa, ripulite il tutto e non farò la segnalazione alle forze dell’ordine». Questo quanto scritto in un post su Facebook dalla titolare del Cafè Bistrò di via Buozzi, quartiere Santa Maria di Fabriano, Debora Sanna. Pubblico esercizio oggetto di atti vandalici da parte di 3 ragazzi, probabilmente alticci, che hanno danneggiato il distributore automatico di sigarette e gli arredi esterni del bar.

I fatti

«Domenica, prima dell’alba – racconta in un post sul popolare social network la proprietaria – tre ragazzi in evidente stato di ebbrezza hanno preso a calci e pugni il mio distributore automatico di sigarette. Avevo dei contenitori per le paste per la colazione appoggiati su un tavolino e li hanno buttati a terra. Poi hanno svuotato i secchi dell’immondizia sul pavimento, sporcando di fatto tutto l’ingresso e hanno rovesciato a terra la pianta che ho all’ingresso». Il tutto filmato dalle telecamere del bar Cafè Bistrò. «Il tutto si vede bene dalle telecamere. Non farò denuncia se i tre si presenteranno a chiedere scusa, ma sicuramente chiederò loro di pulire il piazzale. In caso contrario farò una segnalazione alle forze dell’ordine». Il post si conclude proprio con l’invito. «Cari ragazzi se non sapete bere non bevete! Nell’euforia non vi siete nemmeno accorti del cartello con su scritto “area sottoposta a videosorveglianza “. Vi aspetto». La titolare del pubblico esercizio di Fabriano ci spera, ma non è così scontato che i responsabili di quanto accaduto si presentino effettivamente sia per scusarsi che, ovviamente, per rimediare a quanto fatto. Probabile, dunque, che nei prossimi giorni, Debora Sanna presenterà una regolare denuncia alle forze dell’ordine.