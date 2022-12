Fabriano: rinnovato il CdA dell’Azienda Servizi alla Persona del Comune

FABRIANO – Tanti i temi in discussione nell’ultima seduta del consiglio comunale di Fabriano. A partire dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizio alla Persona, comprendente la Casa di riposo Vittorio Emanuele II e la Casa Albergo di via Saffi. Al termine di un’animata discussione, sono stati eletti i componenti: Anna Maria Colao e Roberto Cingolani in quota alla maggioranza e Donatella Giorgetti per la minoranza. «Così l’Asp – riferisce Paolo Paladini, Partito Democratico – viene messa in condizione di operare nella pienezza delle proprie prerogative». Non sono mancati, durante la discussione, i ricordi per il lavoro svolto da Giampaolo Ballelli, scomparso da qualche mese, e che ha dovuto affrontare la delicata fase della pandemia da Covid-19.

Le altre decisioni

Approvata, inoltre, la richiesta di istituzione di un registro comunale per gli assistenti familiari voluta dal consigliere Pino Pariano, gruppo “Sorci Fabriano c’è 30001”. «La proposta mira a dare un concreto aiuto alle famiglie con a carico uno o più anziani non autosufficienti che sono alla ricerca di un assistente familiare. Il registro faciliterà, attraverso una costante collaborazione, l’incontro tra la domanda e l’offerta. Uno strumento che raccoglierà le disponibilità degli assistenti e contenga un loro profilo, utile per essere contattati da chi ha bisogno». Bocciata invece la proposta di Pariano relativa a far viaggiare gratis i cittadini sugli autobus delle linee urbane durante le imminenti festività natalizie. Nella seduta si è parlato anche dell’affidamento dei lavori del verde pubblico attraverso l’interpellanza del consigliere Danilo Silvi, Fratelli d’Italia. Intanto, si è deciso di convocare una nuova seduta dell’Assise civica fabrianese prima della pausa per il Natale. Già si conoscono alcuni argomenti. Fra questi: le interpellanze del consigliere Silvi relative alla situazione delle strade di via Cappuccini e Serafini e il piano di emergenza in caso di terremoto vista la chiusura del Palaguerrieri, struttura dedita alla prima accoglienza in caso di calamità. Previsti, infine, anche gli ordini del giorno relativi al potenziamento della videosorveglianza nelle ore notturne e sull’attivazione dei PUC per i percettori del reddito di cittadinanza.