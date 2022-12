Fabriano, riapre la Palestra Mazzini. Ghergo: «Lavori urgenti effettuati»

FABRIANO – Lunedì 12 dicembre la palestra Mazzini tornerà ad essere fruibile, per gli studenti che usufruiscono anche della mensa scolastica e per le società sportive che la utilizzano.

«I lavori necessari a garantire l’agibilità e la riapertura sono stati effettuati – sottolinea il sindaco Daniela Ghergo – con il completamento dell’intervento in riparazione dell’appoggio in cemento armato della trave di legno di testa, che rappresentava un pericolo per la sicurezza. Ora proseguiranno per la sistemazione di tutti gli appoggi delle altre travi in legno della copertura lato nord-ovest, ma i lavori non pregiudicheranno l’utilizzo della palestra. Grazie all’Assessore Vergnetta e all’ufficio tecnico comunale che, insieme all’impresa incaricata, hanno fatto in modo di consentire il ripristino della struttura che riveste grande importanza per l’attività sportiva e per la refezione degli alunni».