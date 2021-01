Fabriano: restyling per alcune aree gioco dei giardini pubblici

FABRIANO – In arrivo a Fabriano nuovi giochi per bambini da posizionare all’interno di alcuni parchi e giardini cittadini. Ad annunciarlo il sindaco, Gabriele Santarelli. «Il 15 gennaio scorso è scaduto il termine per le ditte per presentare le offerte e abbiamo individuato la ditta che dovrà occuparsi della fornitura e montaggio. Una volta espletati tutti i controlli verrà affidato il lavoro, per cui l’obiettivo, al netto degli imprevisti, è avere i nuovi giochi installati entro la nuova stagione», le parole del primo cittadino della città della carta.

Si conoscono già le ubicazioni. Le aree interessate saranno: Parco via Don Minzoni; Parco via Igino Rizzi e Parco via Profili per quel che riguarda la città di Fabriano. Ma anche alcuni spazi verdi delle numerose frazioni saranno interessati: Collamato; Cancelli; Ca’ Maiano; Sant’Elia; Marischio; Grotte. Quindi, un restyling importante per più punti della città e delle frazioni che è stato uno dei primi obiettivi dichiarati da parte dell’amministrazione comunale pentastellata di Fabriano.

Ma, non finisce qui. Infatti, lo stesso sindaco, Gabriele Santarelli, preannuncia ulteriori investimenti in questo campo. «Nell’annualità in corso intendiamo completare il lavoro finanziando l’acquisto di altri giochi per integrare alcune aree e intervenire anche nelle scuole per le quali intanto abbiamo intercettato delle risorse da alcuni bandi». Dunque, altri spazi verdi della città potrebbero beneficiare di queste ulteriori risorse per vedere sostituiti o implementati le aree gioco al loro interno, istituti scolastici compresi.

Spesso e volentieri, soprattutto nella piazza virtuale di Facebook, sono state numerose le segnalazioni relative al degrado in cui versano i giochi per bambini nei giardini e/o parchi di Fabriano. Si sono accese roventi polemiche virtuali che hanno riguardato anche il comportamento stesso dei cittadini che non sempre è all’insegna della cura delle cose pubbliche. Ora, questo annunciato da parte del primo cittadino che stempererà le polemiche e restituirà ai bambini la possibilità di poter usufruire di giochi sicuri e nuovi.