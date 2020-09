Fabriano: Il restyling delle Fontane «per apprezzare il bello che ci circonda»

FABRIANO – Uno dei simboli di Fabriano torna ad affascinare residenti e turisti dopo un lungo restauro. La Fontana Sturinalto di piazza del Comune è stata riattivata. «Un intervento di restauro conservativo durato oltre un anno e che ha riconsegnato nel suo massimo splendore la fontana che più di ogni altra cosa rappresenta il simbolo della nostra città. Un intervento che riqualifica l’intera piazza, ma che è solo il primo tassello di altri interventi che saranno molto più incisivi con i prossimi interventi», assicura il sindaco, Gabriele Santarelli.

Secondo il primo cittadino si è tratta di un «quasi salvataggio viste le condizioni in cui la fontana versava, come testimonia la prima relazione dell’esperto chiamata appositamente per avviare i lavori e capire come intervenire, reso ancora più difficile da quanto scoperto dopo l’inizio dei lavori: “L’aver accertato dopo i primi test eseguiti che parte del deposito presente è costituito dalla ripassatura al quarzo condotta nel recente passato, attesta una criticità particolare nella realizzazione della pulitura, che – nella necessità di non arrecare alcun danno al substrato lapideo indebolito – richiederà sicuramente un ingente dispiego di ore di lavoro. Senza questo contrattempo dovuto a un precedente trattamento con vernice al quarzo del tutto fuori luogo i lavori sarebbero terminati nel 2019», polemizza Santarelli.

Fontana di piazza Garibaldi

Non è il solo lavoro sulle Fontane cittadine, come conferma lo stesso Sindaco di Fabriano. «Da qualche giorno sono iniziati i lavori di ripristino e recupero anche della fontana posizionata in piazza Garibaldi. È la terza della città che viene sottoposta a manutenzione facendo seguito alla fontana Sturinalto e alla fontana di piazza Giovanni Paolo II di fronte alla Cattedrale. L’obiettivo è quello di restituire alle rilevanze artistiche della città la dignità che gli spetta e che da tempo manca. Anche qui stiamo studiando il modo di far sgorgare l’acqua in maniera tale da ripristinarne non soltanto l’aspetto, ma anche la funzionalità. Nel frattempo abbiamo fatto visionare a un’esperta anche la fontana di piazza Quintino Sella in modo da poter programmare un intervento anche lì e poter così concludere il ciclo del recupero di tutte le fontane. Sono piccoli grandi segnali di attenzione e amore per la città che ci deve aiutare ad apprezzare sempre di più il bello che ci circonda e provare ad essere sempre un po’ più orgogliosi della nostra Fabriano», conclude il Primo cittadino di Fabriano.