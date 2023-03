Fabriano, report dei carabinieri in favore della tutela delle donne e dei più deboli

Nei Comuni che fanno riferimento alla Compagnia di Fabriano ci sono stati 51 interventi richiesti al 112 per liti in famiglia. Due uomini sono stati denunciati per palpeggiamenti

FABRIANO – Un anno di attività dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano a tutela dei più deboli. Il capitano, Mirco Marcucci, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dai militari della Compagnia e delle Stazioni dipendenti: Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga, Serra San Quirico, Cupramontana e Arcevia. «Il nostro servizio è sempre a tutela delle persone più deboli, in questo caso le donne. L’attività è stata svolta sempre con empatia, professionalità e riservatezza. Rinnoviamo l’appello, qualora ce ne fosse bisogno, a non esitare nel contattare il 112 per chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine», le sue parole.

I dati

Dall’8 marzo 2022 all’8 marzo 2023, nei Comuni che fanno riferimento alla Compagnia di Fabriano ci sono stati 51 interventi richiesti al 112 per liti in famiglia. Le chiamate in centrale non sono arrivate soltanto da marito o moglie, ma anche da parenti o vicini. La fascia d’età più numerosa di coloro che hanno contattato i militari è quella adulta, tra i 35 e i 50 anni, la meno numerosa quella anziana. I Carabinieri della Compagnia hanno poi ricevuto 18 querele di parte di altrettante persone che hanno raggiunto una Stazione locale dei carabinieri per segnalare liti in famiglia. Si tratta quasi sempre di mogli che hanno parlato con i militari per denunciare ufficialmente un fatto avvenuto nelle mura domestiche. Questa segnalazione ha dato il via a una serie di approfondimenti da parte dei carabinieri con attivazione di una specifica proceduta che prevede anche di avvisare l’Autorità Giudiziaria. Sempre i militari della Compagnia sono intervenuti 19 volte in modalità “Codice rosso”, secondo la legge 19 luglio 2019, numero 69, nata a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. Tutte donne che hanno avuto protezione, conforto e sicurezza dall’Arma dei carabinieri. Molti i provvedimenti emessi negli ultimi dodici mesi.

Due uomini sono stati denunciati per palpeggiamenti; 13 sono stati denunciati per maltrattamenti contro familiari (articolo 572 cp): sono quasi sempre uomini che hanno maltrattato moglie, l’ex moglie o, in qualche caso, figli maggiorenni. Denunciate, poi, 10 persone per atti persecutori, articolo 612 bis: sono uomini che hanno avuto atteggiamenti vessatori nei confronti di moglie, ex moglie o altre donne. Infine su ordine della Magistratura, in due casi, si è provveduto ad arrestare due uomini per atti persecutori e maltrattamento.