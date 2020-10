Reddito di Cittadinanza, monitoraggio del Movimento 5 Stelle a Fabriano

FABRIANO – Centri per l’impiego di Fabriano, monitoraggio del Movimento 5 Stelle. Il senatore pentastellato, Sergio Romagnoli, insieme al neo assessore alle Politiche sociali del comune di Fabriano, Vincenza Di Maio, si sono recati al centro per l’impiego cittadino al fine di effettuare un monitoraggio dei dati generali rispetto ai richiedenti lavoro, con particolare riferimento ai percettori del reddito di cittadinanza. «Un incontro concreto, grazie al supporto della direttrice e dei navigator operativi nel Centro, dal quale risulta evidente che è necessario un salto di qualità nel potenziamento dei Centri per l’impiego e nell’avvio dei progetti che i Comuni stanno studiando a favore dei percettori RdC», ha evidenziato Romagnoli, componente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale per il Gruppo Parlamentare M5S al Senato della Repubblica.

«I Centri per l’impiego hanno un potenziale enorme, ma nel corso del tempo i vari Governi hanno investito poco e male le risorse disponibili, indebolendo fortemente il loro ruolo, sia in riferimento alle politiche attive sul lavoro, sia nei rapporti con le realtà produttive dei territori. Inoltre, ormai diversi anni fa, la formazione è stata tolta dalle competenze dei Centri per l’impiego, con la conseguente riduzione dell’efficacia operativa. Il ritorno dell’attività formativa all’interno dei Centri, anche usufruendo delle professionalità dei navigator, sarà una proposta che porteremo avanti in Consiglio regionale Marche, grazie all’impegno e all’esperienza di Simona Lupini, neo consigliera regionale M5S e Assessora uscente a Fabriano, che da sempre si batte per una formazione di alto livello, il modo migliore per mettersi in relazione con le aziende interessate», assicurano Romagnoli e Di Maio.

«A questo scopo visiteremo tutti le strutture con sindaci, comitati locali e organizzeremo eventi per tenere informati i cittadini». Quindi la sinergia tra Senato, Regione e Comune «sarà la nostra linea guida anche per potenziare i Centri per l’impiego di tutta la regione Marche, contribuendo così a restituire speranza, dignità e concreta possibilità alla persona in cerca di lavoro», concludono il senatore Romagnoli e l’assessore Di Maio.