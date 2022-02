Fabriano, operazione record: due denunce, tre multe, patente ritirata e mezzo sequestrato

FABRIANO – Due denunce carico di una stessa persona, una segnalazione e sette multe per violazioni al Codice della strada, oltre a una patente ritirata. Questi, in estrema sintesi, i risultati del controllo del territorio messi in piedi dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del Capitano Mirco Marcucci, nel corso del fine settimana appena conclusosi. Sono state impiegate 4 pattuglie a sera di cui 1 in borghese (12 in tutto tra venerdì, sabato e domenica) per un totale di 8 militari a sera, 24 complessivi nel fine settimana. Identificate circa 80 persone.

I risultati non sono mancati. Un giovane di 27 anni, nato in Marocco e residente a Fabriano, è stato denunciato due volte, per essersi rifiutato di sottoporsi sia all’alcol test che al test per accertare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il giovane, in piena notte, circolava con fare sospetto nella periferia della città e alla vista della pattuglia ha provato ad aumentare la velocità con l’obiettivo di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento è stato, però, fermato. Oltre alla doppia denuncia per essersi rifiutato di sottoporsi a entrambi test, i militari gli hanno ritirato la patente, sequestrata la macchina e gli è stata comminata una tripla sanzione amministrativa: per i due rifiuti e per non essersi fermato all’alt dei carabinieri.

La segnalazione, invece, ha riguardato un 29enne residente in città e nato in Marocco intercettato dai militari in centro storico di Fabriano, esattamente mentre passeggiava lungo il Loggiato San Francesco. Il giovane, visibilmente innervosito, è stato sottoposto a perquisizione personale. È stata rinvenuta una sigaretta artigianale contenente marijuana. Da qui la segnalazione come assuntore. Infine, nei controlli effettuato lungo via Casoli, alle porte della città, sempre nelle ore notturne del fine settimana, un giovane neopatentato (patente da meno di 3 anni) è stato sottoposto ad alcoltest. Purtroppo, il giovane aveva una concentrazione di alcol nel sangue inferiore a 0.5, sufficiente per i neopatentati (limite è zero) per ricevere una multa da 168 euro.

