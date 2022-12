Fabriano, proposti 4 fogli di via obbligatori per 3 anni ad altrettanti pregiudicati identificati in città

FABRIANO – Quattro fogli di via obbligatoria per tre anni da Fabriano proposti dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino al termine dell’intensificazione dei controlli di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle Festività Natalizie anche alla luce di recenti fenomeni delinquenziali che hanno richiamato l’attenzione, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, e messi in atto nel pomeriggio di ieri, 20 dicembre. I destinatari sono altrettanti pregiudicati identificati dai poliziotti che non hanno saputo giustificare la loro presenza in città.

I controlli

Nel pomeriggio di ieri, 20 dicembre, sotto la direzione del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, quattro unità mobili composte da operatori della Polizia di Stato del locale Commissariato e del Reparto di Prevenzione Crimine di Perugia, hanno dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire e intercettare possibili fenomeni criminali. I servizi hanno anche incontrato la necessità di prevenire e contrastare i recenti episodi di furto in abitazione avvenuti a Fabriano. Alcuni di questi episodi, com’è noto, sono andati a segno in case, per la maggior parte, site nelle numerose frazioni cittadine e in una fascia oraria in cui i residenti si trovavano fuori casa. Altri, invece, sono stati sventati con l’intervento delle Volanti contattate dai residenti tramite il 112 NUE.

Nel pomeriggio di ieri sono stati eseguiti posti di controllo ed osservazione ad alta visibilità lungo le arterie principali di accesso e di deflusso cittadino, nelle aree contigue ai centri commerciali e nelle aree cittadine più periferiche. A conclusione del servizio sono stati controllati 3 esercizi commerciali, operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, controllati 30 veicoli e identificate 75 persone. Tra queste, ben 21 pregiudicati, in maggioranza per reati contro il patrimonio e la persona. Per quattro di questi, residenti fuori Fabriano e la provincia di Ancona, attesa la presenza in città non giustificata da legittimi motivi, verrà proposta al Questore di Ancona la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre anni.