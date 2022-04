Fabriano: per la prima volta nelle Marche un percorso formativo sull’alfabetizzazione finanziaria

FABRIANO – Per la prima volta nelle Marche è stato organizzato a Fabriano un percorso formativo “Pianificazione finanziaria familiare: un passo importante per realizzare i propri obiettivi di vita” che vede la collaborazione fra la Global Thinking Foundation, Fondazione no – profit che promuove l’alfabetizzazione finanziaria, e la Caritas della Diocesi Fabriano-Matelica. Un corso rivolto ai volontari di quest’ultima. Il percorso si inserisce nell’ambito di Donne al Quadrato, un progetto no profit di educazione finanziaria, ed ha come obiettivo l’acquisizione di competenze economiche, finanziarie e patrimoniali di base, necessarie per una corretta gestione del bilancio familiare, per favorire il riconoscimento delle reali esigenze individuali e familiari e il raggiungimento quindi dei propri obiettivi a breve e lungo termine.

L’iniziativa

«Siamo entusiasti di collaborare con la Caritas di Fabriano – Matelica – dichiara Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation – e di portare la nostra esperienza ai volontari e alle volontarie grazie alla Task Force di docenti del Progetto Donne al Quadrato, un team di oltre 80 donne di valore, che hanno fin da subito accettato la sfida di impegnarsi in qualcosa di fattivo per aiutare gli altri».

Durante gli incontri formativi, che prenderanno il via il 29 aprile alle 17:30 nella sede della Caritas diocesana a Fabriano in via Fontanelle 63, proseguiranno con cadenza mono-settimanale fino al 27 maggio, si analizzerà come evitare la trappola dello sbilanciamento tra entrate e uscite nell’agire economico quotidiano. Come scegliere, aprire e gestire un conto corrente e quali sono gli strumenti di pagamento, da quelli tradizionali ai più innovativi. Saranno affrontati i temi dell’accesso al credito bancario e finanziario, il mutuo, i prestiti e finanziamenti al consumo e come prevenire la trappola del sovra-indebitamento. Verrà analizzato il concetto di rischio e come tutelare il nostro futuro comprendendo la funzione delle assicurazioni e della previdenza. «La Caritas Diocesana di Fabriano Matelica è lieta di accogliere il percorso formativo ideato e proposto in tema di educazione finanziaria dalla Global Thinking Foundation», commenta S.E. Mons. Francesco Massara, Vescovo della Diocesi di Fabriano Matelica e Presidente della Caritas.

«Ringrazio Claudia Segre, Achiropita Curti e tutti gli organizzatori. La formazione dei volontari è da sempre un impegno costante che la Diocesi promuove e le difficoltà, soprattutto, economiche delle persone che si rivolgono ai Centri d’Ascolto richiedono ormai anche l’acquisizione di competenze specifiche nella ricerca di soluzioni rispettose della dignità di ciascuno», ha concluso. Il giorno 18 giugno alle ore 11.30 avrà luogo la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai volontari e alle volontarie che avranno completato con successo il percorso formativo.