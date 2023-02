Fabriano, si presenta il 18° Rapporto Annuale di Federculture

FABRIANO – Si terrà il prossimo 17 febbraio alle ore 17 presso il Museo della Carta e della Filigrana la presentazione del 18° Rapporto Annuale di Federculture, l’associazione nazionale di rappresentanza e centro di analisi del mondo della cultura, intitolato “IMPRESA CULTURA. Lavoro e innovazione: le strategie per crescere”.

Il Rapporto rappresenta ormai da anni un fondamentale punto di riferimento per mappare il variegato arcipelago delle politiche, dei consumi e delle imprese culturali, una bussola per orientarsi tramite analisi, dati e indicatori, una fotografia che restituisce, in controluce, criticità e questioni aperte, ma anche straordinarie potenzialità. Il Rapporto costituisce per questo la più importante fonte di analisi e aggiornamento sul settore dei beni e delle attività culturali in Italia.

L’edizione 2023 è dedicata al tema del lavoro culturale. Un tema che, anche a seguito della crisi conseguente alla pandemia da Covid-19, è emerso con sempre maggiore forza e oggi, in particolare, pone al centro del dibattito la questione della riconoscibilità del lavoro nel settore della cultura.

A partire dai contenuti del Rapporto si confronteranno amministratori pubblici, operatori culturali e rappresentanti del mondo della cultura. Dopo i saluti del Sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, interverranno il Presidente e il Direttore di Federculture, Andrea Cancellato e Umberto Croppi, quindi sarà la volta di Pietro Marcolini, Assessore comunale alla Progettualità, Chiara Medioli, Presidente della Fondazione Fedrigoni, Chiara Biondi, Assessore regionale alla Cultura, e Maura Nataloni, Assessore comunale alla Cultura. Coordina Stefania Monteverde, esperta di politiche culturali.

«Siamo lieti di ospitare questo evento nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Fabriano Daniela Ghergo -. Il binomio Impresa e Cultura è connaturato alla realtà e alla storia di Fabriano e anche se oggi è diventato difficile fare cultura, così come fare impresa, soprattutto a seguito delle crisi che abbiamo vissuto, noi pensiamo che l’attività culturale rappresenti un settore strategico che genera valore per il Paese, e così debba essere anche a livello locale. Per questo siamo impegnati in un ambizioso programma di iniziative ed investimenti, da Fabriano Città Creativa Unesco agli interventi sui nostri pregiati contenitori culturali, fino allo sviluppo delle imprese culturali e creative. Di questo vogliamo parlare, insieme ai rappresentanti nazionali e regionali, chiamandoli a condividere azioni di sviluppo per Fabriano nel segno della cultura».

L’evento è pubblico e patrocinato da: Comune di Fabriano, Città creativa Unesco, Regione Marche, Museo della Carta e della Filigrana. Partner istituzionale l’Istituto per il credito sportivo e con il contributo di Fondazione Cariplo.