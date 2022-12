Fabriano, presentato il cartellone natalizio

FABRIANO – È stato presentato, nella mattinata di martedì 5 novembre il cartellone natalizio della città di Fabriano. È stata l’assessore Maura Nataloni ad illustrare il cartellone: «In un momento difficile, con poche risorse, siamo riusciti a costruire un bel Natale lavorando di squadra e coinvolgendo i giovani. Ci sono iniziative per tutte le età. Parola d’ordine: riscoprire il significato del Natale. Ci sarà, infatti, una rassegna di presepi e il Teatro Gentile sarà aperto per diverse iniziative. Il via l’8 dicembre con l’accensione dell’Albero e c’è grande attesa per il Capodanno organizzato da Mera Loco che tornerà in Piazza del Comune».

L’assessore Francesca Pisani: «Ci siamo messi in gioco per Fabriano, tutti. Associazioni, commercianti, cittadini. Le associazioni di categoria hanno svolto un ruolo importante. Protagonisti i giovani. Abbiamo chiesto loro qualcosa ed ecco che è nata l’idea del Capodanno in piazza che torna a colorare il 31 dicembre in centro storico a cura dell’associazione Gold Eventi con il coordinamento di Luciano Robuffo e Gigliola Marinelli».

L’assessore Andrea Giombi ha commentato: «Gli incontri sono iniziati a settembre, abbiamo condiviso tutto per avere un Natale elegante, sobrio, ma gioioso. I giovani sono protagonisti di diversi eventi di promozione della città insieme all’Istituto d’Istruzione Superiore Morea. Coinvolto anche il consiglio comunale junior. Sarà un periodo in cui Fabriano potrà riappropriarsi della città».

L’8 dicembre tanti gli appuntamenti in piazza, con l’accensione dell’Albero di Natale; l’assessore Pisani aggiunge: «Abbiamo fatto una scelta. Ci siamo concentrati sull’illuminazione del centro. Non abbiamo rinunciato: saranno in economia, ma senza penalizzare la qualità dell’illuminazione perché non vogliamo un Natale triste. Abbiamo leggermente ridotto l’estensione».

Gigliola Marinelli, coordinatrice della festa di Capodanno organizzata da Mera Loco: «C’è stata grande risposta dai giovani, da coloro che hanno sostenuto questo evento di fine anno. Sarà un Capodanno semplice, con la musica, protagonisti i giovani del territorio. Aspettiamo tutti in piazza del Comune per stare insieme e per brindare».

Mauro Bartolozzi, Confcommercio, ha concluso: «È un bel Natale, per stare insieme. Fabriano ha partecipato. Sarà un cartellone degno, ma senza dimenticarci del contesto storico difficile per tante famiglie. È un momento di aggregazione che negli ultimi cinque anni c’eravamo dimenticati. Siamo stati finalmente ascoltati e di ciò c’eravamo dimenticati».

L’8 dicembre si inizia alle 14:30 con la Caccia al tesoro sportiva a cura della Consulta dello sport e dell’Avis, a seguire “Gira la ruota” al Centro commerciale alle ore 16. In piazza del Comune all’accensione dell’albero di Natale, dalle 18, parteciperà il Corpo bandistico Città di Fabriano il Coro voci bianche Akademia. Poi verrà inaugurata l’infiorata artistica delle quattro porte del Palio di San Giovanni Battista nella chiesa di San Filippo. Alle ore 21:00 “Buonasera Marche Show – speciale sport” al Gentile.